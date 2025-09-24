Банковский сектор РФ может выйти на уровень чистой прибыли 3,8 трлн руб. по итогам 2025г - Freedom Finance Global

Банковский сектор РФ, несмотря на все трудности, может по итогам 2025 года выйти на уровень чистой прибыли 2024 года в размере 3,8 трлн руб., считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

По данным Банка России, в августе 2025 года совокупная чистая прибыль российских банков по РСБУ обрушилась почти вдвое, сократившись по сравнению с июлем с 397 до 203 млрд руб. В январе-августе текущего года чистая прибыль банковского сектора снизилась только на 4% в годовом выражении и составила 2,3 трлн руб. Показатель доходности на вложенный капитал (ROE) у российского банковского сектора за август тоже резко упал с июльского значения в 24,9% до 13%.

"Несмотря на все трудности, у банковского сектора по итогам 2025 года есть шанс выйти на уровень чистой прибыли 2024 года в 3,8 трлн руб. благодаря ожидаемым сильным результатам за 2025 год, - пишет эксперт в комментарии. - Мы прогнозируем чистую прибыль Сбербанка в 2025 году на уровне не ниже 1,7 трлн руб., ВТБ - около 500 млрд руб.".

