"БКС МИ" сохраняет позитивную оценку акций Т-Технологий

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет позитивную оценку перспектив цены акций МКПАО "Т-Технологии", сообщается в материале аналитиков Артема Перминова и Андрея Шарова.

Эмитент раскрыл операционные показатели за август, а также основные финансовые показатели Т-банка по РСБУ за тот же период.

"С одной стороны, отмечаем неплохие темпы роста розничного кредитного портфеля. Это подтверждает наш тезис о том, что рынок розничного кредитования заметно оживился. С другой стороны, динамика розничных клиентских средств в августе была негативная, а рост с начала года невысокий, - пишут эксперты. - Полагаем, частично это может объясняться замедлением роста рынка пассивов физлиц в целом. Кроме того, отмечаем, что клиентская база по-прежнему увеличивается не так быстро. Впрочем, это замедление может компенсироваться фокусом на дальнейшую монетизацию уже имеющихся клиентов".

"Сохраняем "позитивный" взгляд на бумагу. Текущая оценка по мультипликатору P/E с учетом наших прогнозов прибыли на 2025 год составляет 5,1x против среднеисторического уровня 9,3х", - говорится в обзоре.

