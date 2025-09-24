Стратегия вложений в флоатеры себя исчерпала - "Финам"

Стратегия вложений в облигации с плавающим купоном (флоатеры) в целом себя исчерпала, полагает аналитик инвесткомпании "Финам" Никита Бороданов.

В сентябре 2025 года после неожиданно жесткого для рынка решения Банка России по ключевой ставке рынок фиксированных облигаций пережил резкую переоценку, и доходности заметно выросли, отмечает эксперт в комментарии. Это резко снизило привлекательность большинства корпоративных флоатеров, особенно в категориях первого и второго эшелонов, где прежняя премия к "фиксу" практически исчезла.

"Фиксированные бумаги стали привлекать больший объем оборота и спрос на фоне растущей определенности по доходу на коротком горизонте, в то время как из-за желания "зафиксировать" высокие уровни доходности ликвидность флоатеров начала снижаться, а в последствии при дальнейшем снижении это так же может и снизить цены", - отмечает Бороданов.

По его мнению, фиксированные бумаги с погашением в течение года сейчас выглядят более оптимальным выбором при высокой неопределенности. Из интересных выпусков с заметной премией и интересным сроком, на взгляд эксперта, в первом эшелоне можно выделить разве что выпуск "Алроса" серии 001Р-02 и выпуски "Магнита" серий БО-004Р-06 и БО-005Р-03.

"Сейчас на рынке остается крайне мало интересных идей среди флоатеров: отдельные выпуски еще дают заметную премию, но в целом стратегия вложений в флоатеры себя исчерпала, - делает вывод стратег "Финама". - Для краткосрочных инвестиций фиксированные облигации снова выглядят более интересным и предсказуемым выбором, особенно при неопределенности дальнейшей ДКП".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.