Рубль утром снижается в паре с юанем на ухудшении новостного фона вокруг российско-украинского конфликта

Москва. 24 сентября. Китайский юань повышается на Московской бирже утром в среду. Рубль дешевеет, в том числе по причине ухудшения новостного фона вокруг российско-украинского конфликта после заявлений президента США Дональда Трампа относительно нынешней ситуации.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,7525 руб. (+4,85 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 5,11 коп. выше уровня действующего официального курса.

Во вторник президент США Дональд Трамп высказался о ситуации вокруг конфликта на Украине, заявив, что Киев может добиться успеха в вооруженном противостоянии с РФ при поддержке Евросоюза. "Я думаю, что Украина при поддержке ЕС находится в позиции для того, чтобы бороться и вернуть всю Украину обратно к ее изначальным границам", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

Ранее во вторник Трамп в ходе выступления на Генассамблее ООН раскритиковал Индию, Китай и некоторые страны НАТО за покупку российской нефти и других энергопродуктов, назвал ее непростительной.

Также Трамп заявил, что Вашингтон готов ввести новые пошлины против России в случае отсутствия сделки по украинскому урегулированию. "Если выяснится, что Россия не готова заключить сделку для прекращения войны, то США в полной мере готовы ввести очень мощные пошлины", - сказал Трамп.

Определенную поддержку нацвалюте будет оказывать спрос на рублевую ликвидность со стороны экспортеров при подготовке к налоговым выплатам месяца. Единый день налоговых выплат в этом месяце приходится на понедельник, 29 сентября, когда в бюджет должны быть перечислены НДФЛ, НДС, НДПИ, акцизы и налог на прибыль.

"Во вторник российский рубль умеренно укрепился, в результате чего пара юань/рубль снизилась на 0,1%, закончив торги в районе 11,7 руб./юань. Сегодня на старте торгов рубль может оказаться под давлением ухудшения ожиданий по геополитике, в результате чего китайская валюта предпримет попытку перехода в верхнюю половину нашего целевого диапазона 11,5-12 руб. Однако рост юаня будет сдерживать приближение пика налоговых выплат, что увеличивает предложение иностранной валюты на рынке. В результате во второй половине дня рубль попытается отыграть потери и перейти к укреплению, а юань к концу торгов может вернуться в нижнюю половину данного диапазона", - отмечает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ (MOEX: PSKB) Богдан Зварич.

Цены на нефть продолжают умеренно расти утром в среду после активного подъема по итогам предыдущей сессии.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:07 мск растет на 0,15%, до $67,72 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) повысились к этому времени на 0,19%, до $63,53 за баррель.

Накануне котировки получили поддержку за счет того, что планы иракского Курдистана по возврату на рынок нефти из столкнулись с рядом проблем.

Как сообщалось ранее, Багдад достиг договоренности с региональным правительством о возобновлении поставок около 230 тыс. баррелей нефти в сутки из этого региона через Турцию. Однако СМИ пишут о том, что пока эти отгрузки не начались, поскольку местные производители требуют гарантий в отношении некоторых долговых обязательств.

Тем временем Американский институт нефти (API) накануне сообщил, что резервы нефти в США за прошлую неделю снизились на 3,82 млн баррелей, бензина - на 1,05 млн баррелей, а запасы дистиллятов увеличились на 518 тыс. баррелей.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Официальный отчет министерства энергетики будет опубликован в 17:30 мск в среду.