Индекс Мосбиржи будет торговаться в зоне 2650-2750п в среду - ПСБ

Индекс Мосбиржи, вероятно, будет торговаться в диапазоне 2650-2750 пунктов в среду, считает управляющий эксперт отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Екатерина Крылова.

"Базово ожидаем высоковолатильной проторговки уровня 2700 пунктов по индексу Мосбиржи. Целевым диапазоном на день видим 2650-2750 пунктов", - пишет эксперт в комментарии.

