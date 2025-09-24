Фондовые индексы США снизились с рекордных уровней по итогам торгов во вторник. Фондовые индексы Японии и Китая растут, Австралия и Южная Корея находятся в минусе. Нефть слабо дорожает в среду утром, Brent торгуется у $67,7 за баррель.

Американские фондовые индексы в среду снизились после достижения рекордных уровней в предыдущий день.

Инвесторы оценивали заявления представителей американского ЦБ и корпоративные новости.

Федеральная резервная система (ФРС) США находится в сложной ситуации из-за сохраняющихся рисков ускорения инфляции, тогда как слабый рост занятости вызывает обеспокоенность по поводу состояния рынка труда, заявил председатель американского ЦБ Джером Пауэлл в ходе мероприятия в Провиденсе.

"Если мы будем смягчать ставки слишком агрессивно, мы можем оставить борьбу с инфляцией незавершенной, и нам придется позже изменить курс, чтобы полностью вернуться к инфляции в 2%. Если мы будем сохранять ограничительную политику слишком долго, рынок труда может чрезмерно ослабнуть", - сказал он.

Пауэлл также отметил, что цены на акции довольно высоки. При этом он не дал никаких намеков на то, поддержит ли снижение ставки на следующем заседании ФРС в октябре.

Член совета управляющих Федрезерва Мишель Боуман заявила во вторник, что может потребоваться ускорить темпы смягчения денежно-кредитной политики в случае ухудшения ситуации на рынке труда. Между тем глава Федерального резервного банка Чикаго Остан Гулсби полагает, что агрессивные понижения ставки могут усилить инфляционное давление. Президент ФРБ Атланты Рафаэль Бостик также отметил, что инфляция уже долго находится выше целевых 2%, и выразил опасения по поводу дальнейшего ускорения роста потребительских цен.

"Главным событием дня стало выступление Пауэлла. Но на самом деле не было никаких намеков на то, когда и насколько сильным может быть следующее снижение ставки", - считает главный рыночный аналитик Spartan Capital Securities Питер Кардилло. "На рынке началась распродажа, поскольку наступило время для некоторого отката" после роста индексов до рекордов в последние дни, добавил он.

Котировки акций Nvidia Corp. (SPB: NVDA) скорректировалась вниз на 2,8% после скачка почти на 4% по итогам торгов в понедельник на новости о том, что чипмейкер заключил соглашение о стратегическом партнерстве с OpenAI (разработчиком чат-бота ChatGPT) и инвестирует в него до $100 млрд.

Цена бумаг Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) уменьшилась на 3%, Oracle Corp. (SPB: ORCL) - на 4,4%, Salesforce Inc. (SPB: CRM) - на 2,1%, Microsoft Corp. (SPB: MSFT) - на 1%, Apple Inc. (SPB: AAPL) - на 0,6%, Tesla (SPB: TSLA) - на 1,9%, Alphabet Inc. (SPB: GOOG) - на 0,3%.

В то же время акции Kenvue подорожали на 1,6% в рамках коррекции. По итогам предыдущей сессии цена бумаг компании упала на 7,5% на словах президента США Дональда Трампа о вреде приема парацетамола в период беременности. Формой выпуска парацетамола в стране является производимый Kenvue препарат Tylenol.

Котировки бумаг Boeing Co. (SPB: BA) выросли на 2% и стали лидером подъема среди компонентов Dow Jones. Причиной этого стала новость о том, что Uzbekistan Airways подписала контракт на поставку 14 самолетов Boeing 787-9 Dreamliner и опцион еще на 8 воздушных судов.

Энергетическая компания Sempra достигла соглашения о продаже 45%-й доли инфраструктурного подразделения Sempra Infrastructure Partners аффилированным структурам инвестфирмы KKR и канадского пенсионного фонда Canada Pension Plan Investment Board за $10 млрд. На этом сообщении бумаги компании подорожали на 4,5%.

Цена акций Intel Corp. (SPB: INTC) увеличилась на 2,2%, Halliburton Co. - на 7,3%, Chevron Corp. (SPB: CVX) - на 0,9%, International Business Machines (SPB: IBM) - на 0,3%, Southwest Airlines Co. (SPB: LUV) - на 3,2%.

Dow Jones Industrial Average по итогам торгов во вторник снизился на 88,76 пункта (на 0,19%) и составил 46292,78 пункта.

Значение Standard & Poor''s 500 уменьшилось на 36,83 пункта (на 0,55%) - до 6656,92 пункта.

Индекс Nasdaq Composite опустился на 215,5 пункта (на 0,95%) и завершил сессию на отметке 22573,47 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в среду не показывают единой динамики.

Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:23 мск увеличилось на 0,1%.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Японии, который рассчитывает S&P Global, в сентябре снизился до 48,4 пункта по сравнению с 49,7 пункта месяцем ранее. Аналогичный индикатор в секторе услуг опустился до 53 пунктов с 53,1 пункта, сводный индекс - до 51,1 пункта с 52 пунктов. Значение индикаторов выше отметки в 50 пунктов указывает на усиление активности в промышленном секторе.

Котировки акций инвестиционно-технологической SoftBank Group подскочили на 4,7% и достигли максимума с апреля 2000 года.

В число лидеров роста входят также бумаги IHI Corp. (+8,9%), Mitsubishi Heavy Industries (+4,6%), Hitachi (+4,2%), Suzuki Motor (+3,2%), Nintendo (+2,6%).

Цена акций разработчика игр Nexon показывает самое существенное снижение - на 4,6%. Также дешевеют бумаги Fast Retailing (-1,9%), Toyota Motor (-1,3%), Sony (-2,1%).

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:23 мск поднялся на 0,4%, гонконгский Hang Seng - на 0,8%.

На Гонконгской фондовой бирже наиболее сильно повышаются котировки бумаг интернет-ритейлеров Alibaba (SPB: BABA) и JD.Com Inc. (SPB: JD) - на 6,5% и 2%, а также чипмейкера Semiconductor Manufacturing International Corp. - на 4,8%.

Акции автопроизводителя Li Auto (SPB: LI) прибавили в цене 1,5%, интернет-компаний Meituan (SPB: 3690) и Tencent (SPB: 700) - 1,4% и 1% соответственно.

Между тем бумаги Pop Mart International Group подешевели на 2,4% и демонстрируют наиболее значительное снижение.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:19 мск снизился на 0,6%.

Индекс потребительского доверия в сентябре опустился до 110,1 пункта по сравнению со 111,4 пункта месяцем ранее, по данным Банка Кореи. Аналитики в среднем прогнозировали повышение до 112 пунктов, по данным Trading Economics.

Стоимость автомобильной Hyundai Motor и авиаперевозчика Korean Air Lines сократилась на 0,7%, чипмейкера SK Hynix - на 1,6%, сталелитейной Posco - на 1,1%.

При этом котировки акций крупнейшего мирового производителя полупроводниковой продукции и смартфонов Samsung Electronics увеличились на 0,3%.

Австралийский S&P/ASX 200 опустился на 1,1% после подъема по итогам трех предыдущих сессий.

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto уменьшилась на 0,1% и 0,5% соответственно.

Цена акций Commonwealth Bank снизилась на 1,8% - до минимального уровня за 19 недель. Бумаги других крупнейших банков страны также подешевели: ANZ - на 2,2%, National Australia Bank - на 2,7%, Westpac Banking - на 3,3%.

Цены на нефть продолжают умеренно расти утром в среду после активного подъема по итогам предыдущей сессии.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:11 мск растет на $0,07 (0,1%), до $67,7 за баррель. Во вторник контракт подорожал на $1,06 (1,6%), до $67,63 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) повысились к этому времени на $0,11 (0,17%), до $63,52 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов увеличилась на $1,13 (1,8%), до $63,41 за баррель.

Накануне котировки получили поддержку за счет того, что планы иракского Курдистана по возврату на рынок нефти из столкнулись с рядом проблем.

Как сообщалось ранее, Багдад достиг договоренности с региональным правительством о возобновлении поставок около 230 тыс. баррелей нефти в сутки из этого региона через Турцию. Однако СМИ пишут о том, что пока эти отгрузки не начались, поскольку местные производители требуют гарантий в отношении некоторых долговых обязательств.

Тем временем Американский институт нефти (API) накануне сообщил, что резервы нефти в США за прошлую неделю снизились на 3,82 млн баррелей, бензина - на 1,05 млн баррелей, а запасы дистиллятов увеличились на 518 тыс. баррелей.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Официальный отчет министерства энергетики будет опубликован в 17:30 мск в среду.

"Мы ожидаем, что цены получат поддержку в краткосрочной перспективе, однако будут колебаться в узком диапазоне", - отметил старший аналитик по нефтяному рынку в LSEG Эмрил Джамил.

По его словам, повышательным фактором для нефтяных котировок остаются опасения перебоев поставок из России, но рост сдерживается неопределенностью в отношении дальнейшей денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы.