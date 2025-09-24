.
Мнения аналитиков
Дефляция в РФ в августе составила 0,4%
Снижение потребительских цен в августе составило 0,4% после повышения на 0,57% в июле, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция замедлилась до 8,14% с 8,79% месяцем ранее. Снижение цен в августе оказалось сильнее прогнозов аналитиков, ожидавших дефляцию на уровне 0,17%
 
Общая ставка НДС с нового гоода может вырасти с 20% до 22%
Минфин РФ предлагает повысить общую ставку НДС на 2 процентных пункта - с 20% до 22%. Средства, которые принесет повышение НДС, в первую очередь предназначены для обеспечения финансирования обороны и безопасности, говорится в пресс-релизе ведомства...
 
Возврат товаров на маркетплейсах могут ограничить
Министр экономического развития Максим Решетников 23 сентября на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике предложил обсудить возможность введения невозвратных тарифов на отдельные группы товаров, продаваемых через маркетплейсы....
 
Запасы легковых автомобилей в РФ приближаются к норме
Планомерный рост спроса на авторынке и пересмотр подхода к формированию стоков к осени разгрузили запасы новых легковых автомобилей. Повторному затовариванию будут препятствовать изменение расчета утильсбора и, как следствие, снижение импорта....
 
24 сентября 2025 года 09:41

Цены рублевых корпбондов в среду могут снизиться под давлением геополитических и санкционных рисков

Москва. 24 сентября. Котировки рублевых корпоблигаций в среду могут умеренно снизиться под давлением опасений эскалации геополитической напряженности после резких заявлений президента США Дональда Трампа относительно конфликта вокруг Украины, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Трамп во вторник заявил, что Киев может добиться успеха в вооруженном противостоянии с РФ при поддержке Евросоюза. "Я думаю, что Украина при поддержке ЕС находится в позиции для того, чтобы бороться и вернуть всю Украину обратно к ее изначальным границам", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

По его мнению, "со временем, если проявить терпение, и при финансовой поддержке Европы и особенно НАТО, можно добиться тех границ, какими они были до начала этой войны". Он отметил, что "возможно, (Украине - ИФ) даже удастся продвинуться дальше, чем это". Трамп пояснил, что пришел к таким выводам "после того, как в полной мере изучил ситуацию на поле боя Украины с Россией, а также экономические трудности, которые это создает для России".

Также Трамп в социальной сети Truth Social заявил, что США и дальше будут поставлять странам НАТО оружие, которым они могут распоряжаться так, как считают нужным. "Мы продолжим поставлять оружие НАТО, и страны НАТО могут делать с ним что захотят. Удачи всем!" - написал он во вторник. Ранее в этом году Трамп сообщил, что США будут продавать оружие партнерам по НАТО, а те, если этого захотят, могут передавать его Украине.

Ранее во вторник Трамп в ходе выступления на Генассамблее ООН раскритиковал Индию, Китай и некоторые страны НАТО за покупку российской нефти и других энергопродуктов, назвал ее непростительной. Также Трамп заявил, что Вашингтон готов ввести новые пошлины против России в случае отсутствия сделки по украинскому урегулированию. "Если выяснится, что Россия не готова заключить сделку для прекращения войны, то США в полной мере готовы ввести очень мощные пошлины", - сказал Трамп.

В свою очередь главы МИД стран G7 и глава европейской дипломатии в ходе Генеральной ассамблеи ООН обсудили введение дополнительных санкций против России, включая меры против третьих стран, следует из их совместного коммюнике. "Мы обсудили введение дополнительных экономических санкций для России, включая принятие мер против третьих стран, содействующих ей", - говорится в документе.

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен сообщила во вторник, что обсудила с Трампом "на полях" Генассамблеи ООН давление на РФ путем отказа от российских энергоносителей. "Мы сошлись во мнении о необходимости сократить, и как можно быстрее, доходы России от ископаемого топлива. Именно это Европа и делает с помощью нашего 19-го пакета санкций. Мы ужесточаем давление, запрещая импорт российского СПГ на европейские рынки и нацеливая санкции на нефтеперерабатывающие заводы, нефтетрейдеров и НПЗ в третьих странах", - говорится в опубликованном Еврокомиссией во вторник вечером заявлении фон дер Ляйен по итогам беседы с Трампом.

"К 2027 году Европа успешно закроет страницу с российским ископаемым топливом", - заявила глава ЕК.

Глава МИД РФ Сергей Лавров в среду в Нью-Йорке проведет переговоры с госсекретарем США Марко Рубио, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Подтверждаем", - заявила журналистам Захарова.

Правительство РФ на заседании в среду рассмотрит проект федерального закона "О федеральном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов", а также прогноз социально-экономического развития РФ на эту трехлетку, сообщила пресс-служба кабмина. Параметры бюджетных проектировок на предстоящую трехлетку пока не раскрывались.

Американские фондовые индексы в среду снизились после достижения рекордных уровней в предыдущий день. Инвесторы оценивали заявления представителей американского ЦБ и корпоративные новости. Федеральная резервная система (ФРС) США находится в сложной ситуации из-за сохраняющихся рисков ускорения инфляции, тогда как слабый рост занятости вызывает обеспокоенность по поводу состояния рынка труда, заявил председатель американского ЦБ Джером Пауэлл в ходе мероприятия в Провиденсе.

"Если мы будем смягчать ставки слишком агрессивно, мы можем оставить борьбу с инфляцией незавершенной, и нам придется позже изменить курс, чтобы полностью вернуться к инфляции в 2%. Если мы будем сохранять ограничительную политику слишком долго, рынок труда может чрезмерно ослабнуть", - сказал он. Пауэлл также отметил, что цены на акции довольно высоки. При этом он не дал никаких намеков на то, поддержит ли снижение ставки на следующем заседании ФРС в октябре.

Член совета управляющих Федрезерва Мишель Боуман заявила во вторник, что может потребоваться ускорить темпы смягчения денежно-кредитной политики в случае ухудшения ситуации на рынке труда. Между тем глава Федерального резервного банка Чикаго Остан Гулсби полагает, что агрессивные понижения ставки могут усилить инфляционное давление. Президент ФРБ Атланты Рафаэль Бостик также отметил, что инфляция уже долго находится выше целевых 2%, и выразил опасения по поводу дальнейшего ускорения роста потребительских цен.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в среду не показывают единой динамики. Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:23 мск увеличилось на 0,1%. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:23 мск поднялся на 0,4%, гонконгский Hang Seng - на 0,8%. Вместе с тем южнокорейский индекс Kospi к 8:19 мск снизился на 0,6%. Австралийский S&P/ASX 200 опустился на 1,1% после подъема по итогам трех предыдущих сессий.

В свою очередь мировые цены на нефть продолжают расти утром в среду после активного подъема по итогам предыдущей сессии. Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск выросла на 0,07%, до $67,68 за баррель. Во вторник контракт подорожал на 1,6%, до $67,63 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) повысились к этому времени на 0,08%, до $63,46 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов увеличилась на 1,8%, до $63,41 за баррель.

Накануне нефтяные котировки получили поддержку за счет того, что иракский Курдистан при возврате на рынок нефти столкнулся с рядом проблем. Как сообщалось ранее, Багдад достиг договоренности с региональным правительством о возобновлении поставок около 230 тыс. баррелей нефти в сутки из этого региона через Турцию. Однако СМИ пишут о том, что пока эти отгрузки не начались, поскольку местные производители требуют гарантий в отношении некоторых долговых обязательств.

Тем временем Американский институт нефти (API) накануне сообщил, что резервы нефти в США за прошлую неделю снизились на 3,82 млн баррелей, бензина - на 1,05 млн баррелей, а запасы дистиллятов увеличились на 518 тыс. баррелей. Официальный отчет министерства энергетики будет опубликован в 17:30 мск в среду.

"Мы ожидаем, что цены получат поддержку в краткосрочной перспективе, однако будут колебаться в узком диапазоне", - отметил старший аналитик по нефтяному рынку в LSEG Эмрил Джамил. По его словам, повышательным фактором для нефтяных котировок остаются опасения перебоев поставок из России, но рост сдерживается неопределенностью в отношении дальнейшей денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник выросла в 2,8 раза относительно предыдущего торгового дня и оказалась заметно выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Мосбирже составил 50,611 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 12,708 млрд рублей. При этом котировки корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 23 сентября вырос всего на 0,01% и составил 117,42 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,04%, поднявшись до 1158,75 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Ростелеком-001P-01R" (MOEX: RTKM) (+1,4%), "Газпромбанк-001Р-21Р" (+0,54%) и "Газпромбанк-001Р-17Р" (+0,52%), а в лидерах снижения - облигации "РЖД-001Р-21R" (-0,98%), "РЖД-28" (-0,74%) и "РЖД-001P-20R" (-0,57%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Газпром капитал" завершило размещение двух выпусков облигаций серий БО-003Р-16 и БО-003Р-17 со сроком обращения 1,5 года (540 дней) объемом по 20 млрд рублей каждый. Сбор заявок на выпуски прошел 17 сентября без премаркетинга. Купоны по займам ежемесячные, переменные, с привязкой к ключевой ставке ЦБ. Спред к ключевой ставке установлен в размере 1,5% годовых.

АО "Гланит" завершило размещение дебютного выпуска 5-летних облигаций серии БО-01 номинальным объемом 10 млрд рублей, реализовав 70% эмиссии на 7 млрд рублей. По выпуску будут выплачиваться ежемесячные купоны. Ставка будет рассчитываться по формуле: ежедневное значение ключевой ставки Банка России на 7-й день, предшествующий дате расчета, плюс спред 1,7% годовых. Бонды размещены по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.

АО "Селектел" (Selectel, провайдер IT-инфраструктуры) увеличило объем размещения облигаций серии 001Р-06R со сроком обращения 2,5 года с 4 млрд рублей до 6 млрд рублей. Финальный ориентир ставки купона был установлен на уровне 15,4% годовых, ему соответствует доходность к погашению в размере 16,54% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 23 сентября. Техразмещение запланировано на 26 сентября. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста.

Торговая сеть Williams et Oliver (ООО "Патриот групп") установила финальный ориентир ставки купона 3-летних облигаций серии 001Р-02 объемом 300 млн рублей на уровне 22% годовых. Ориентиру соответствует доходность к досрочному погашению 24,36% годовых. По выпуску предусмотрен сall-опцион в дату окончания 24-го купонного периода (через 2 года с начала обращения). Сбор заявок на выпуск прошел 23 сентября. Техразмещение запланировано на 26 сентября. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста N6.

IEK Group (бренд АО "ИЭК Холдинг", занимается производством электротехнических решений) 29 сентября с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на двухлетние облигации серии 001P-04 объемом 2 млрд рублей. По выпуску будут выплачиваться плавающие ежемесячные купоны, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки Банка России плюс спред. Ориентир спреда - не выше 325 базисных пунктов. Техразмещение запланировано на 2 октября. Выпуск доступен для приобретения только квалифицированным инвесторам, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

ПАО "Селигдар" (MOEX: SELG) в конце сентября - начале октября планирует провести сбор заявок на облигации со сроком обращения 2,5 года серии 001Р-06 объемом не менее 3 млрд рублей. Купоны фиксированные, ежемесячные. Ориентир ставки 1-го купона - не выше 17,25% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне не выше 18,68% годовых. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам.

ПАО "Федеральная сетевая компания - Россети" установило ставку 49-го купона облигаций 29-й серии на уровне 9,14% годовых. Компания разместила 35-летний выпуск объемом 20 млрд рублей в октябре 2013 года по ставке 7,1% годовых. Купоны квартальные, ставки 2-132-го купонов рассчитываются по формуле: уровень инфляции за год + 1%.

Международный банк экономического сотрудничества (МБЭС) установил ставку 13-16-го купонов облигаций серии 001Р-01 на уровне 14,5% годовых. Эмитент разместил 10-летний выпуск на 7 млрд рублей в октябре 2019 года. Ставка текущего купона - 13,25% годовых. По выпуску 6 октября предстоит исполнение оферты. Сбор заявок на приобретение будет приниматься с 25 сентября по 1 октября.

Производитель промышленных теплообменников "Реиннольц" (ReinnolC, Екатеринбург) установил ставку 2-го купона 5-летних облигаций серии 001P-03 объемом 150 млн рублей на уровне 23,5% годовых. Компания 1 июля 2025 года начала размещение бондов, которое продлится до 29 сентября. На текущий момент размещены бумаги на 36,5 млн рублей. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 26,5% годовых. Ставки 2-20-го купонов рассчитываются по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на пятый рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 6,5% годовых. По выпуску предусмотрена амортизационная структура погашения - по 20% от номинальной стоимости бумаг планируется гасить в даты окончания 8-го, 11-го, 14-го, 17-го и 20-го купонов.

ООО "С-принт" допустило технический дефолт по выплате 5-го купона 5-летних облигаций серии БО-01 объемом 150 млн рублей. Объем неисполненных обязательств - 3,945 млн рублей. Причина - "отсутствие денежных средств у эмитента на дату исполнения обязательства, которое вызвано задержкой поступления денежных средств от покупателей", пояснила компания. "С-принт" уже допустил серию технических дефолтов. Компания разместила выпуск БО-01 в апреле 2025 года, ставка ежемесячных купонов до погашения установлена на уровне 32% годовых. Облигации размещались по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. По выпуску предусмотрена амортизация: по 3% от номинала планировалось гасить в даты окончания 41-го и 44-го купонов, 10% от номинала - в дату завершения 51-го купона, 16% от номинала - в дату выплаты 53-го купона, 33% от номинала - в дату завершения 56-го купона и 35% от номинала - в дату погашения.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


