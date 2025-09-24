.
Мнения аналитиков
Ключевые события среды в РФ и мире - "Велес Капитал"
24 сентября 2025 года 09:40
Ключевые события среды в РФ и мире - "Велес Капитал"
Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут: - индекс делового климата Германии Ifo за сентябрь; - продажи домов на первичном рынке США в августе; - отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов; - промышленное производство России в августе; - инвестиционный форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!" в Санкт-Петербурге; - акционеры "Татнефти" и "НОВАТЭКа" обсудят дивиденды за 1П25. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
24 сентября 2025 года 10:16
циональная валюта может оказаться под давлением ухудшения ожиданий по геополитике в начале торговой сессии в среду, в результате чего китайская валюта предпримет попытку перехода в верхнюю половину диапазона 11,5-12 рублей за юань, прогнозирует управляющий по анализу банковского и финансового... читать дальше
.24 сентября 2025 года 09:59
Индекс Мосбиржи, вероятно, будет торговаться в диапазоне 2650-2750 пунктов в среду, считает управляющий эксперт отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Екатерина Крылова. "Базово ожидаем высоковолатильной проторговки уровня 2700 пунктов по индексу Мосбиржи. Целевым диапазоном на день... читать дальше
.24 сентября 2025 года 09:41
Москва. 24 сентября. Котировки рублевых корпоблигаций в среду могут умеренно снизиться под давлением опасений эскалации геополитической напряженности после резких заявлений президента США Дональда Трампа относительно конфликта вокруг Украины, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА". читать дальше
.24 сентября 2025 года 09:23
Прогнозная стоимость акций МКПАО "Т-Технологии" повышена до уровня 4600-4700 рублей за штуку на горизонте года, сообщается в материале аналитиков телеграм-канала "ВТБ Моя Аналитика". Эмитент опубликовал операционные результаты за восемь месяцев 2025 года. "Объем выдачи кредитов физическим лицам в... читать дальше
.24 сентября 2025 года 09:11
Фондовые индексы США снизились с рекордных уровней по итогам торгов во вторник. Фондовые индексы Японии и Китая растут, Австралия и Южная Корея находятся в минусе. Нефть слабо дорожает в среду утром, Brent торгуется у $67,7 за баррель. читать дальше
.23 сентября 2025 года 19:42
Москва. 23 сентября. Рынок акций РФ во вторник скорректировался вверх после снижения в предыдущие дни из-за геополитической напряженности и объявления Евросоюзом новых антироссийских санкций; поддержку оказала развернувшаяся вверх нефть (фьючерс на Brent поднялся к $68 за баррель), однако сдерживающими факторами для индекса МосБиржи выступили укрепление рубля и новые заявления президента США Дональда Трампа относительно возможных пошлин в отношении России в случае отсутствия сделки по украинскому регулированию. читать дальше
.23 сентября 2025 года 19:41
Рубль вечером отыграл дневное падение и перешел к росту в паре с юанем, на фоне усилившей повышение нефти
Москва. 23 сентября. Китайский юань растерял дневной рост и слегка понизился на Московской бирже по итогам торгов во вторник. Рубль, напротив, завершил торги при небольшой позитивной динамике на фоне усиления роста цен на нефть. читать дальше
.23 сентября 2025 года 19:00
"Татнефть" временно теряет статус дивидендной фишки, говорится в комментарии эксперта банка ПСБ Екатерины Крыловой. В первом полугодии "Татнефть" снизила добычу нефти на 1,8% г/г, до 13,42 млн тонн, но нарастила добычу газа до 440 млн куб.м. (+2,3% г/г). Выпуск нефтепродуктов составил 8,83 млн... читать дальше
.23 сентября 2025 года 18:32
Прогнозный уровень для индекса Мосбиржи на горизонте недели составляет 2715 пунктов, полагает эксперт аналитической компании "Эйлер" Марат Беришев. По мнению аналитика, усиление распродаж на фоне роста объемов торгов говорит в пользу сохранения нисходящего тренда на ближайшей неделе. С технической... читать дальше
.23 сентября 2025 года 18:02
"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций "Татнефти" с прогнозной ценой 800 рублей за штуку, сообщается в комментарии аналитиков брокера. "Татнефть" обнародовала операционные результаты за первое полугодие 2025 года: - Добыча нефти снизилась на 1,8% по сравнению с 2024 годом, до... читать дальше
.23 сентября 2025 года 17:36
"Финам" сохраняет рейтинг акций iShares U.S. Healthcare ETF на уровне "покупать" с целевой ценой $65,4 за бумагу, что предполагает потенциал роста на 13,1%, сообщается в материале ведущего аналитика инвесткомпании Зарины Саидовой. "Инструмент iShares U.S. Healthcare ETF позволяет инвесторам... читать дальше
.23 сентября 2025 года 17:06
Эксперты БКС Экспресс составили топ-5 акций российских компаний, которые могут быть интересны для покупок на среднесрочном и долгосрочном горизонте: "Яндекс". ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5), "Т-Технологии", "Роснефть" и "Озон Фармацевтика". "Финансовые результаты "Яндекса" за II квартал 2025... читать дальше
.23 сентября 2025 года 16:28
Котировки акций банка "Санкт-Петербург" останутся ниже 400 рублей в ближайшее время, говорится в материале аналитика инвесткомпании "Велес Капитал" Елены Кожуховой. Акции банка "Санкт-Петербург" во вторник восстанавливаются после сильного падения предыдущих сессий, вызванного публикацией слабых... читать дальше
.23 сентября 2025 года 15:53
Курс пары рубль/юань может приблизиться к отметке 12 руб./юань до конца осени, полагает эксперт банка ПСБ Богдан Зварич. "Российский рубль умеренно ослабевает. К середине торгов вторника юань прибавляет 0,1%, при этом до конца недели мы видим возможности для укрепления национальной валюты, - пишет... читать дальше
.23 сентября 2025 года 15:31
Москва. 23 сентября. Китайский юань подрастает на Московской бирже днем во вторник. Рубль снижается, несмотря на рост нефти, так как негативное влияние на его котировки, в том числе, оказывают отсутствие прогресса в урегулировании конфликта вокруг Украины и новые геополитические риски. читать дальше
