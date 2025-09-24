Прогнозная цена акций Т-Технологий повышена до 4600-4700 руб. - "ВТБ Моя Аналитика"

Прогнозная стоимость акций МКПАО "Т-Технологии" повышена до уровня 4600-4700 рублей за штуку на горизонте года, сообщается в материале аналитиков телеграм-канала "ВТБ Моя Аналитика".

Эмитент опубликовал операционные результаты за восемь месяцев 2025 года.

"Объем выдачи кредитов физическим лицам в августе вырос на 1,2% м/м, став драйвером роста всего портфеля. Менеджмент сохранил прогноз роста чистой прибыли на уровне не менее 40% и рентабельности капитала не менее 30%. В целом считаем отчетность нейтральной", - отмечают эксперты.

Консолидированная отчетность Группы за 3К25 по МСФО будет раскрыта в ноябре.

"Одновременно компания может рекомендовать дивиденды за этот период, мы ждем их примерно на уровне прошлых выплат. По итогам 2К25 совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды в размере 35 рублей, дивдоходность - 1%, дата закрытия реестра - 6 октября", - указывают аналитики телеграм-канала.

"Мы повышаем наш целевой уровень цены для акций компании на ближайшие двенадцать месяцев до уровня 4600-4700 рублей", - говорится в обзоре.

