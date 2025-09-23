"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций "Татнефти" с прогнозной ценой 800 рублей за штуку, сообщается в комментарии аналитиков брокера.

"Татнефть" обнародовала операционные результаты за первое полугодие 2025 года:

- Добыча нефти снизилась на 1,8% по сравнению с 2024 годом, до 13,4 млн тонн.

- Добыча газа выросла на 2,3% и достигла 440 млн кубометров.

- Компания произвела 8,8 млн тонн нефтепродуктов (рост +4% г/г).

- За январь-июнь произведено 475 тыс. тонн газопродуктов (+0,4% г/гу).

"Добыча нефти ожидаемо сократилась из-за соглашения с ОПЕК+, - отмечает аналитик Александра Прыткова. - Фактический рост добычи начался в сентябре-августе после частичного снятия добровольных ограничений. В целом по России за полугодие добыча нефти снизилась на 2%. Добыча газа под ограничения картеля не попадает, поэтому в ее динамике наблюдается рост. Рост переработки в итоге положительно отразился на финансовых результатах. Выручка этого сегмента выросла на 4% год к году. Сохраняем рекомендацию "покупать" по акциям "Татнефти" с таргетом 800 рублей за акцию".

