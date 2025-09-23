"Финам" сохраняет рейтинг акций iShares U.S. Healthcare ETF на уровне "покупать" с целевой ценой $65,4 за бумагу, что предполагает потенциал роста на 13,1%, сообщается в материале ведущего аналитика инвесткомпании Зарины Саидовой.

"Инструмент iShares U.S. Healthcare ETF позволяет инвесторам вложиться в быстрорастущую и при этом нецикличную отрасль, которая существенно увеличила свою значимость в период пандемии коронавирусной инфекции, - отмечает эксперт. - iShares U.S. Healthcare ETF относится к числу консервативных вложений, актуальных во времена геополитической турбулентности и экономических неурядиц".

iShares U.S. Healthcare ETF - биржевой инвестиционный фонд с привязкой к индексу, включающему в себя американские компании сектора здравоохранения, в том числе фармацевтические и биотехнологические. Также в индекс входят провайдеры медицинских услуг и медицинские страховщики. Стоимость чистых активов фонда на 23 сентября - $2,8 млрд.

