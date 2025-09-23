Котировки акций банка "Санкт-Петербург" останутся ниже 400 руб. в ближайшее время - "Велес Капитал"

Котировки акций банка "Санкт-Петербург" останутся ниже 400 рублей в ближайшее время, говорится в материале аналитика инвесткомпании "Велес Капитал" Елены Кожуховой.

Акции банка "Санкт-Петербург" во вторник восстанавливаются после сильного падения предыдущих сессий, вызванного публикацией слабых финансовых результатов за август и 8 месяцев текущего года по РСБУ. Обыкновенные акции кредитора до 6 октября торгуются с дивидендами за 1-е полугодие 2025 года 16,61 руб на бумагу (против 27,26 руб годом ранее) с текущей доходностью 4,8%, отмечает эксперт.

"С технической точки зрения акции банка "Санкт-Петербург" во второй половине августа после дивидендной рекомендации ускорили отступление от района исторического максимума 416,64 руб, а в сентябре обновили годовой минимум, опустившись до 328,75 руб, от которого теперь пытаются подняться выше, - указывает Кожухова. - Поддержать акции до начала октября может дивидендный фактор и рост на российском фондовом рынке в целом, но даже в этом случае котировки в ближайшие две недели с высокой долей вероятности останутся ниже 400 руб.".

Снижение ключевой ставки ЦБ РФ и ухудшение финансовых результатов при прочих равных также, по мнению аналитика, предупреждают о нисходящих рисках для акций банка "Санкт-Петербург" в 4-м квартале текущего года.

