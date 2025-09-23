Курс пары рубль/юань может приблизиться к отметке 12 руб./юань до конца осени - ПСБ

Курс пары рубль/юань может приблизиться к отметке 12 руб./юань до конца осени, полагает эксперт банка ПСБ Богдан Зварич.

"Российский рубль умеренно ослабевает. К середине торгов вторника юань прибавляет 0,1%, при этом до конца недели мы видим возможности для укрепления национальной валюты, - пишет аналитик в коментарии. - Основным фактором поддержки рубля выступает приближение пика налоговых выплат. Экспортеры продают валютную выручку и формируют рублевые резервы, которые в дальнейшем пойдут на выплату налогов. Этот фактор в ближайшие сессии продолжит оказывать поддержку рублю и способствовать его укреплению: пара юань/рубль может снизиться к нижней границе целевого диапазона 11,5-12 руб./юань".

Тем не менее, на текущий момент Зварич не видит поводов для тестирования парой юань/рубль уровней ниже отметки 11,5 руб./юань и ожидает, что до конца осени ее котировки могут выйти в район 12 руб./юань.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.