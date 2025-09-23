.
Мнения аналитиков
Дефляция в РФ в августе составила 0,4%
Снижение потребительских цен в августе составило 0,4% после повышения на 0,57% в июле, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция замедлилась до 8,14% с 8,79% месяцем ранее. Снижение цен в августе оказалось сильнее прогнозов аналитиков, ожидавших дефляцию на уровне 0,17%
 
Правкомиссия одобрила минимальную эффективную ставку налога на прибыль для холдингов
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности на заседании 22 сентября одобрила поправки в Налоговый кодекс, которые устанавливают минимальную эффективную ставку налога на прибыль в размере 15% для участников международных групп...
 
За полгода траты бюджета на погашение госдолга превысили 1,5 трлн руб.
За январь-июнь 2025-го расходы федеральной казны на обслуживание госдолга составили 1,581 трлн рублей - это чуть меньше половины из запланированных трат на погашение обязательств по итогам года (почти 3,2 трлн). Такие данные приводятся в докладе...
 
Промежуточные дивиденды компаний сократились за 6 месяцев в 2 раза
Объем промежуточных дивидендов российских компаний по итогам 1-го полугодия 2025 года оказался почти в 2 раза ниже, чем годом ранее, составив 341,8 млрд руб., пишет "Коммерсант" В целом снижения выплат инвесторы ожидали из-за падения прибыли прежде...
 
23 сентября 2025 года 15:31

Рубль днем дешевеет в паре с юанем, несмотря на укрепление нефти

Москва. 23 сентября. Китайский юань подрастает на Московской бирже днем во вторник. Рубль снижается, несмотря на рост нефти, так как негативное влияние на его котировки, в том числе, оказывают отсутствие прогресса в урегулировании конфликта вокруг Украины и новые геополитические риски.

Определенную поддержку нацвалюте оказывает спрос на рублевую ликвидность со стороны экспортеров при подготовке к налоговым выплатам месяца. Единый день налоговых выплат в этом месяце приходится на понедельник, 29 сентября, когда в бюджет должны быть перечислены НДФЛ, НДС, НДПИ, акцизы и налог на прибыль.

Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,7245 руб., что на 4,5 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск увеличился на 2 копейки относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 83,98 руб./$1; контракт EURRUBF вырос на 7 копеек, до 99,3 руб./EUR1.

"Курс рубля минимально изменяется на этой неделе - юань зацепился за уровень 11,7 руб., доллар двигается над 83 руб. Установился относительный баланс спроса и предложения, но с большой вероятностью это ненадолго, так как условное равновесие наблюдается перед пиками налоговых платежей. Это значит, что с окончанием фискального периода в начале будущей недели валюты могут продвинуться вверх. На наш взгляд, цели 85 руб. по доллару и 12 руб. по юаню могут быть достигнуты в первых числах октября. Спрос на иностранную валюту под импорт увеличивается, процентные ставки в экономике снижаются, в то же время на экспортную выручку оказывают давление слабость нефтяных цен и расширение дисконта на российское сырье из-за санкций. Все это вкупе с тревожной геополитикой - факторы давления на рубль. Если говорить об ожиданиях на ближайшие дни, то значимых изменений не предвидим и ждем курсы на уровне - 11,5-11,8 руб. за юань и 82-84 руб. за доллар", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев.

"В понедельник рубль умеренно ослаб по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию сессии юань прибавил порядка 0,2%, закончив торги в районе 11,72 рубля. Сегодня ожидаем продолжения движения пары юань/рубль в нижней половине нашего целевого диапазона 11,5-12 рублей, которая в краткосрочной перспективе останется актуальной для китайской валюты за счет факторов спроса и предложения. При этом в ближайшие сессии ждем попыток рубля продемонстрировать умеренное укрепление, чему будет способствовать приближение пика налоговых выплат, приходящегося на 29 сентября. Это может привести к отступлению китайской валюты к нижней границе данного коридора. При этом на текущий момент мы не видим фундаментальных факторов, которые могли привести к уходу юаня ниже 11,5 рубля", - отмечает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ (MOEX: PSKB) Богдан Зварич.

Цены на нефть перешли к росту днем во вторник, трейдеры оценивают перспективы поставок и возможные риски.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск повышается на 1,02%, до $67,24 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) дорожают на 1,24%, до $63,04 за баррель.

Поддержку ценам оказывают опасения эскалации напряженности на Ближнем Востоке после признания Палестинского государства рядом европейских стран, а также ожидания ужесточения санкций на поставки российской нефти.

Банк России во вторник, 23 сентября, в рамках аукциона недельного репо разместил 1 трлн 300 млрд рублей (при лимите 1 трлн 300 млрд рублей и спросе 1 трлн 712,669 млрд рублей) в среднем по ставке 17,11% годовых. На предыдущем аукционе недельного репо, состоявшемся 16 сентября, ЦБ разместил 1 трлн 330 млрд рублей (при лимите 1 трлн 330 млрд рублей и спросе 1 трлн 874,302 млрд рублей) в среднем по ставке 17,12% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
23 сентября 2025 года 17:06
БКС Экспресс назвал топ-5 акций РФ, привлекательных для покупки на среднесрочную перспективу
Эксперты БКС Экспресс составили топ-5 акций российских компаний, которые могут быть интересны для покупок на среднесрочном и долгосрочном горизонте: "Яндекс". ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5), "Т-Технологии", "Роснефть" и "Озон Фармацевтика". "Финансовые результаты "Яндекса" за II квартал 2025...    читать дальше
23 сентября 2025 года 16:28
Котировки акций банка "Санкт-Петербург" останутся ниже 400 руб. в ближайшее время - "Велес Капитал"
Котировки акций банка "Санкт-Петербург" останутся ниже 400 рублей в ближайшее время, говорится в материале аналитика инвесткомпании "Велес Капитал" Елены Кожуховой. Акции банка "Санкт-Петербург" во вторник восстанавливаются после сильного падения предыдущих сессий, вызванного публикацией слабых...    читать дальше
23 сентября 2025 года 15:53
Курс пары рубль/юань может приблизиться к отметке 12 руб./юань до конца осени - ПСБ
Курс пары рубль/юань может приблизиться к отметке 12 руб./юань до конца осени, полагает эксперт банка ПСБ Богдан Зварич. "Российский рубль умеренно ослабевает. К середине торгов вторника юань прибавляет 0,1%, при этом до конца недели мы видим возможности для укрепления национальной валюты, - пишет...    читать дальше
23 сентября 2025 года 15:14
"АКБФ" понизил прогнозную цену акций ВТБ до 147,51 руб
Инвестиционная компания "АКБФ" понизила прогнозную цену обыкновенных акций ПАО "Банк ВТБ" с 160,62 руб. до 147,51 руб. за бумагу, рекомендация сохранена на уровне "покупать", сообщается в материале аналитиков. "Цена размещения акций ВТБ в рамках SPO составила 67 рублей за ценную бумагу. При...    читать дальше
23 сентября 2025 года 14:40
Вероятный торговый диапазон для индекса S&P; 500 на вторник составляет 6650-6750п - Freedom Finance Global
Вероятный торговый диапазон для индекса S&P 500 на вторник составляет 6650-6750 пунктов, баланс рисков на предстоящую сессию нейтральный при умеренной волатильности, говорится в комментарии аналитика Freedom Finance Global Аблая Жуманова. Эксперт считает, что в центре внимания в ходе предстоящей...    читать дальше
23 сентября 2025 года 14:08
Прогнозная цена акций Baidu - $96 на горизонте года - "БКС МИ"
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") нейтрально оценивает ADS Baidu Inc. (торгуется на Nasdaq) с прогнозной стоимостью на уровне $96 за штуку на горизонте года, сообщается в обзоре аналитиков. Расписки китайской компании выросли с начала сентября на 44%. Эксперты указывают следующие причины такого...    читать дальше
23 сентября 2025 года 13:43
"Финам" открыл торговую идею: "покупать акции Юнайтед Медикал Груп с целью 900 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции МКПАО "Юнайтед Медикал Груп" с целью 900 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 16,13%, стоп-приказ: 713 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании. Эмитент...    читать дальше
23 сентября 2025 года 13:12
Freedom Finance Global пока сохраняет прогнозную цену акций М.Видео на уровне 105 руб
Freedom Finance Global пока сохраняет прогнозную стоимость акций "М.Видео" на уровне 105 рублей за штуку на горизонте года, сообщается в обзоре аналитика Натальи Мильчаковой. Совет директоров эмитента предложил акционерам увеличить уставный капитал на 15 млрд руб., разместив по открытой подписке...    читать дальше
23 сентября 2025 года 12:43
"БКС МИ" нейтрально оценивает акции Alibaba
Акции Alibaba Group Holding в настоящее время выглядят умеренно интересно, оценка "нейтральная", прогнозная стоимость составляет $156 за штуку, говорится в материале аналитиков "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ"). Американские депозитарные расписки китайской компании с начала сентября текущего года...    читать дальше
23 сентября 2025 года 12:11
Прогнозная цена акций АПРИ - 14,85 руб. - "АКБФ"
Прогнозная цена акций ПАО "АПРИ" составляет 14,85 рубля за штуку, рекомендация - "держать", считают аналитики инвестиционной компании "АКБФ". "Бумаги эмитента с начала сентября снизились в цене на 1%, но с начала года остаются в плюсе на 23%, опережая рынок. Компания завершила 1П25 с прогнозом...    читать дальше
23 сентября 2025 года 11:43
Совкомбанк сохраняет рекомендацию "держать" для акций банка "Санкт-Петербург"
Совкомбанк сохраняет рекомендацию "держать" для акций банка "Санкт-Петербург", сообщается в комментарии аналитика Маргариты Боярко. "Отчетность эмитента за 8М25 по РСБУ оказалась слабее наших ожиданий. Сохраняем осторожный взгляд на бумаги и рекомендацию "держать", - пишет эксперт. Настоящее...    читать дальше
23 сентября 2025 года 11:19
"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций ALPS Medical Breakthroughs ETF
"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций ALPS Medical Breakthroughs ETF с прогнозной стоимостью $40 за штуку, что предполагает потенциал роста 10,2% от текущего уровня, сообщается в материале ведущего аналитика отдела анализа акций Зарины Саидовой. "ETF с привязкой к научным прорывам...    читать дальше
23 сентября 2025 года 10:55
Курс рубля останется в нижней половине диапазона 11,5-12 руб./юань во вторник - ПСБ
Курс валютной пары юань/рубль останется в течение торговой сессии вторника в нижней половине диапазона 11,5-12 рублей за юань, прогнозирует управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич. "Ожидаем во вторник продолжения движения пары юань/рубль в нижней половине...    читать дальше
23 сентября 2025 года 10:32
"Финам" повысил прогнозную цену акций Полюса до 2403 руб
"Финам" повысил прогнозную стоимость акций ПАО "Полюс" до 2403 рублей за штуку на горизонте года, сохранив при этом рейтинг "держать", сообщается в материале аналитика Алексея Калачева. "Возобновление роста цены золота и начало ослабления рубля с избытком компенсируют эмитенту эффект от временного...    читать дальше
23 сентября 2025 года 10:26
Рубль утром стабилен в паре с юанем на нейтральном новостном фоне
Москва. 23 сентября. Китайский юань лишь незначительно подрастает на Московской бирже утром во вторник, рубль почти не меняется на нейтральном новостном фоне и отсутствии значимых поводов к более выраженной динамике.    читать дальше
