Рубль днем дешевеет в паре с юанем, несмотря на укрепление нефти

Москва. 23 сентября. Китайский юань подрастает на Московской бирже днем во вторник. Рубль снижается, несмотря на рост нефти, так как негативное влияние на его котировки, в том числе, оказывают отсутствие прогресса в урегулировании конфликта вокруг Украины и новые геополитические риски.

Определенную поддержку нацвалюте оказывает спрос на рублевую ликвидность со стороны экспортеров при подготовке к налоговым выплатам месяца. Единый день налоговых выплат в этом месяце приходится на понедельник, 29 сентября, когда в бюджет должны быть перечислены НДФЛ, НДС, НДПИ, акцизы и налог на прибыль.

Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,7245 руб., что на 4,5 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск увеличился на 2 копейки относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 83,98 руб./$1; контракт EURRUBF вырос на 7 копеек, до 99,3 руб./EUR1.

"Курс рубля минимально изменяется на этой неделе - юань зацепился за уровень 11,7 руб., доллар двигается над 83 руб. Установился относительный баланс спроса и предложения, но с большой вероятностью это ненадолго, так как условное равновесие наблюдается перед пиками налоговых платежей. Это значит, что с окончанием фискального периода в начале будущей недели валюты могут продвинуться вверх. На наш взгляд, цели 85 руб. по доллару и 12 руб. по юаню могут быть достигнуты в первых числах октября. Спрос на иностранную валюту под импорт увеличивается, процентные ставки в экономике снижаются, в то же время на экспортную выручку оказывают давление слабость нефтяных цен и расширение дисконта на российское сырье из-за санкций. Все это вкупе с тревожной геополитикой - факторы давления на рубль. Если говорить об ожиданиях на ближайшие дни, то значимых изменений не предвидим и ждем курсы на уровне - 11,5-11,8 руб. за юань и 82-84 руб. за доллар", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев.

"В понедельник рубль умеренно ослаб по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию сессии юань прибавил порядка 0,2%, закончив торги в районе 11,72 рубля. Сегодня ожидаем продолжения движения пары юань/рубль в нижней половине нашего целевого диапазона 11,5-12 рублей, которая в краткосрочной перспективе останется актуальной для китайской валюты за счет факторов спроса и предложения. При этом в ближайшие сессии ждем попыток рубля продемонстрировать умеренное укрепление, чему будет способствовать приближение пика налоговых выплат, приходящегося на 29 сентября. Это может привести к отступлению китайской валюты к нижней границе данного коридора. При этом на текущий момент мы не видим фундаментальных факторов, которые могли привести к уходу юаня ниже 11,5 рубля", - отмечает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ (MOEX: PSKB) Богдан Зварич.

Цены на нефть перешли к росту днем во вторник, трейдеры оценивают перспективы поставок и возможные риски.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск повышается на 1,02%, до $67,24 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) дорожают на 1,24%, до $63,04 за баррель.

Поддержку ценам оказывают опасения эскалации напряженности на Ближнем Востоке после признания Палестинского государства рядом европейских стран, а также ожидания ужесточения санкций на поставки российской нефти.

Банк России во вторник, 23 сентября, в рамках аукциона недельного репо разместил 1 трлн 300 млрд рублей (при лимите 1 трлн 300 млрд рублей и спросе 1 трлн 712,669 млрд рублей) в среднем по ставке 17,11% годовых. На предыдущем аукционе недельного репо, состоявшемся 16 сентября, ЦБ разместил 1 трлн 330 млрд рублей (при лимите 1 трлн 330 млрд рублей и спросе 1 трлн 874,302 млрд рублей) в среднем по ставке 17,12% годовых.