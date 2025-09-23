"АКБФ" понизил прогнозную цену акций ВТБ до 147,51 руб

Инвестиционная компания "АКБФ" понизила прогнозную цену обыкновенных акций ПАО "Банк ВТБ" с 160,62 руб. до 147,51 руб. за бумагу, рекомендация сохранена на уровне "покупать", сообщается в материале аналитиков.

"Цена размещения акций ВТБ в рамках SPO составила 67 рублей за ценную бумагу. При условии полного размещения допэмиссии (1,264 млрд акций) банк может привлечь в капитал 84,7 млрд рублей, - отмечают эксперты. - Цена размещения оказалась существенно ниже наших оценок, что, с учетом ожидаемого нами полного размещения допэмисиии, оказало негативное влияние на расчетное значение справедливой стоимости эмитента".

На фоне подтверждения ВТБ заложенного в стратегии прогноза по чистой прибыли на 2026 год в размере 650 млрд рублей аналитики "АКБФ" повысили оценку чистой прибыли банка по итогам 2026 года с 500 млрд руб до 650 млрд руб. Оценка дивидендных выплат банка по итогам 2025 года составляет 18,8 руб. на обыкновенную акцию

"По-прежнему, исходя из оценок на основе распределения по итогам 2024 года дивидендов ВТБ между обыкновенными и привилегированными акциями на основе "равной дивидендной доходности", а также оценок на основе номинальной стоимости привилегированных акций и рыночной стоимости обыкновенных акций, полагаем в рамках базово-консервативного сценария, что количество торгуемых обыкновенных акций ВТБ в результате конвертации увеличится в два раза", - отмечают стратеги инвесткомпании.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.