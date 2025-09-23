Вероятный торговый диапазон для индекса S&P; 500 на вторник составляет 6650-6750п - Freedom Finance Global

Вероятный торговый диапазон для индекса S&P 500 на вторник составляет 6650-6750 пунктов, баланс рисков на предстоящую сессию нейтральный при умеренной волатильности, говорится в комментарии аналитика Freedom Finance Global Аблая Жуманова.

Эксперт считает, что в центре внимания в ходе предстоящей сессии будет выступление главы ФРС Джерома Пауэлла. После смешанных сигналов по итогам сентябрьского заседания инвесторы будут искать намеки на дальнейший курс монетарной политики.

"С технической точки зрения график S&P 500 отражает некоторую перекупленность и сужение ралли, что сигнализирует о необходимости с осторожностью подходить к торговле в краткосрочном горизонте, - указывает стратег инвесткомпании. - В то же время среднесрочная расстановка сил выглядит благоприятной для продолжения роста. Пока настроения не достигли экстремальной "бычьей" эйфории, восходящий тренд сохраняет потенциал реализации. Любые откаты на фоне публикаций макроданных могут рассматриваться как возможность для увеличения позиций. В этих условиях предполагаем, что на текущей неделе индекс широкого рынка будет консолидироваться в диапазоне 6550-6750 пунктов".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.