Прогнозная цена акций Baidu - $96 на горизонте года - "БКС МИ"

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") нейтрально оценивает ADS Baidu Inc. (торгуется на Nasdaq) с прогнозной стоимостью на уровне $96 за штуку на горизонте года, сообщается в обзоре аналитиков.

Расписки китайской компании выросли с начала сентября на 44%. Эксперты указывают следующие причины такого подъема:

- Улучшение аналитических прогнозов.

- Собственные разработки эмитента в сфере ИИ.

- Отчетность эмитента за II квартал 2025 года, результаты смешанные.

Аналитики "БКС МИ" придерживаются "нейтрального" взгляда. По их мнению, потенциал роста бумаг Baidu выглядит ограниченным, на горизонте двенадцати месяцев целевая цена составляет $96.

Baidu Inc. - крупнейшая поисковая система в Китае, занимающая более 50% рынка поисковых систем в 2024 году, по данным веб-аналитической компании Statcounter. В 2024 году 70% основной выручки компания получила от услуг онлайн-маркетинга через свою поисковую систему. Baidu также является технологической компанией. Другие основные направления роста - облачные технологии искусственного интеллекта, услуги потокового видео, технологии распознавания голоса и автономное вождение.

