"Финам" открыл торговую идею: "покупать акции Юнайтед Медикал Груп с целью 900 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции МКПАО "Юнайтед Медикал Груп" с целью 900 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 16,13%, стоп-приказ: 713 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Эмитент демонстрирует операционную эффективность с маржой EBITDA 45,5% и чистой прибылью 10,4 млрд руб. за 2024 год, при этом имеет чистую денежную позицию 48,8 млн евро без долговой нагрузки, отмечают аналитики.

Бизнес компании продолжает расти в 2025 году (+4,9% по выручке, +29,4% по чистой прибыли в I полугодии 2025 года), опираясь на структурный спрос премиум-сегмента и демографические тренды.

Менеджмент подтвердил намерение возобновить дивидендные выплаты при нормализации процентных ставок, что может стать дополнительным драйвером переоценки акций, обращают внимание эксперты инвесткомпании.

"С технической точки зрения акция удерживается выше горизонтальной поддержки, от которой уже произошло несколько успешных отскоков, формируя техническую базу для потенциального роста. При развороте рынка компания способна опережать индекс в восстановлении, что создает привлекательную точку входа на текущих уровнях с ограниченным риском. При объеме позиции в 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 713 руб., риск на портфель составит 0,64%", - указывают в "Финаме".

МКПАО "Юнайтед Медикал Груп" - крупнейший частный оператор премиальной медицины в России, управляющий сетью "Европейский Медицинский Центр" с фокусом на высокодоходный сегмент в Москве и МО.

