Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Freedom Finance Global пока сохраняет прогнозную цену акций М.Видео на уровне 105 руб
23 сентября 2025 года 13:12
Freedom Finance Global пока сохраняет прогнозную цену акций М.Видео на уровне 105 руб
Freedom Finance Global пока сохраняет прогнозную стоимость акций "М.Видео" на уровне 105 рублей за штуку на горизонте года, сообщается в обзоре аналитика Натальи Мильчаковой. Совет директоров эмитента предложил акционерам увеличить уставный капитал на 15 млрд руб., разместив по открытой подписке 1,5 млрд дополнительных акций номиналом 10 руб. Целью новой допэмиссии называется необходимость завершения докапитализации на сумму в 30 млрд руб. "С одной стороны, привлечение дополнительных средств в 15 млрд руб. для компании стало бы благом, поскольку позволило бы осуществлять инвестиции в развитие бизнеса маркетплейса, в который постепенно трансформируется интернет-магазин "М.Видео", и одновременно не увеличивать долговую нагрузку, - отмечает Мильчакова. - С другой стороны, новая допэмиссия, если дополнительные акции будут успешно размещены, вместе с уже проходящей допэмиссией на 500 млн акций, увеличит уставный капитал эмитента в общей сложности в двенадцать раз и очень существенно размоет доли миноритарных акционеров в капитале эмитента, если они не воспользуются преимущественным правом приобретения акций допвыпусков". Докапитализация эмитента на 30 млрд руб. в целом могла бы значительно повысить конкурентоспособность ритейлера и привлечь новые средства в развитие его амбициозных проектов, считает эксперт инвесткомпании. "Акции "М.Видео" еще до обвала были недооценены на 10-20% к аналогам, поэтому, на наш взгляд, после разъяснений менеджмента относительно целей допэмиссии и перспектив для миноритарных акционеров они могут снова возобновить рост. Мы пока сохраняем целевую цену по акциям в 105 рублей за штуку на годовом горизонте", - говорится в материале аналитика. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
Ключевые слова: РОССИЯ-МВИДЕО-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
