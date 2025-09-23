"БКС МИ" нейтрально оценивает акции Alibaba

Акции Alibaba Group Holding в настоящее время выглядят умеренно интересно, оценка "нейтральная", прогнозная стоимость составляет $156 за штуку, говорится в материале аналитиков "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ").

Американские депозитарные расписки китайской компании с начала сентября текущего года выросли в цене на 20%. Эксперты инвесткомпании указывают следующие причины такого движения:

- Улучшение аналитических прогнозов. Аналитики Arete Research Services в начале сентября повысили рейтинг с "держать" до "покупать" с целевой ценой $152 за штуку, которая была достигнута рынком уже 11 сентября.

- Успехи в развитии ИИ. В сентябре компания заявила, что планирует привлечь $3,2 млрд за счет продажи конвертируемых облигаций с нулевым купоном для финансирования международной экспансии и укрепления облачных вычислений. 80% привлеченных средств будет направлено на расширение центров обработки данных, модернизацию технологий и улучшение услуг для удовлетворения спроса на облачные решения. Это новость вдохновила участников рынка на покупки.

- Alibaba - один из крупнейших инвесторов Китая в искусственный интеллект. Эмитент планирует вложить 380 млрд юаней ($53,37 млрд) в течение трех лет.

- Отчетность за 2К25.

Alibaba - китайская публичная компания, работающая в сфере интернет-коммерции, владелец веб-порталов Taobao.com, Tmall, Alibaba.com, AliExpress и ряда других. Основные виды деятельности - торговые операции между компаниями по схеме B2B и розничная онлайн-торговля. Также эмитент владеет одной из крупнейших в мире инфраструктур для облачных вычислений, имеет активы в сфере СМИ и индустрии развлечений.

