Рубль утром стабилен в паре с юанем на нейтральном новостном фоне

Москва. 23 сентября. Китайский юань лишь незначительно подрастает на Московской бирже утром во вторник, рубль почти не меняется на нейтральном новостном фоне и отсутствии значимых поводов к более выраженной динамике.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,7235 руб. (+0,35 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 0,57 коп. выше уровня действующего официального курса.

"В понедельник рубль умеренно ослаб по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию сессии юань прибавил порядка 0,2%, закончив торги в районе 11,72 рубля. Сегодня ожидаем продолжения движения пары юань/рубль в нижней половине нашего целевого диапазона 11,5-12 рублей, которая в краткосрочной перспективе останется актуальной для китайской валюты за счет факторов спроса и предложения. При этом в ближайшие сессии ждем попыток рубля продемонстрировать умеренное укрепление, чему будет способствовать приближение пика налоговых выплат, приходящегося на 29 сентября. Это может привести к отступлению китайской валюты к нижней границе данного коридора. При этом на текущий момент мы не видим фундаментальных факторов, которые могли привести к уходу юаня ниже 11,5 рублей", - отмечает управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Богдан Зварич.

Цены на нефть снижаются утром во вторник, трейдеры оценивают сообщения СМИ о наращивании поставок из Ирака.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:05 мск опускается на 0,68%, до $66,13 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) дешевеют на 0,63%, до $61,88 за баррель.

Багдад достиг договоренности с региональным правительством Курдистана, и поставки нефти из этого региона могут скоро быть возобновлены, сообщило накануне агентство Reuters со ссылкой на информированные источники. Это позволит вернуть на рынок порядка 230 тыс. баррелей в сутки, пишет Reuters.

Поставки из Курдистана были приостановлены более двух лет назад из-за разногласий по поводу механизмов экспорта нефти и распределения доходов.

Некоторую поддержку ценам на нефть оказывают опасения эскалации напряженности на Ближнем Востоке после признания Палестинского государства рядом европейских стран, а также ожидания ужесточения санкций на поставки российской нефти.