23 сентября 2025 года 10:26
Рубль утром стабилен в паре с юанем на нейтральном новостном фоне
Москва. 23 сентября. Китайский юань лишь незначительно подрастает на Московской бирже утром во вторник, рубль почти не меняется на нейтральном новостном фоне и отсутствии значимых поводов к более выраженной динамике.
По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,7235 руб. (+0,35 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 0,57 коп. выше уровня действующего официального курса.
"В понедельник рубль умеренно ослаб по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию сессии юань прибавил порядка 0,2%, закончив торги в районе 11,72 рубля. Сегодня ожидаем продолжения движения пары юань/рубль в нижней половине нашего целевого диапазона 11,5-12 рублей, которая в краткосрочной перспективе останется актуальной для китайской валюты за счет факторов спроса и предложения. При этом в ближайшие сессии ждем попыток рубля продемонстрировать умеренное укрепление, чему будет способствовать приближение пика налоговых выплат, приходящегося на 29 сентября. Это может привести к отступлению китайской валюты к нижней границе данного коридора. При этом на текущий момент мы не видим фундаментальных факторов, которые могли привести к уходу юаня ниже 11,5 рублей", - отмечает управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Богдан Зварич.
Цены на нефть снижаются утром во вторник, трейдеры оценивают сообщения СМИ о наращивании поставок из Ирака.
Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:05 мск опускается на 0,68%, до $66,13 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) дешевеют на 0,63%, до $61,88 за баррель.
Багдад достиг договоренности с региональным правительством Курдистана, и поставки нефти из этого региона могут скоро быть возобновлены, сообщило накануне агентство Reuters со ссылкой на информированные источники. Это позволит вернуть на рынок порядка 230 тыс. баррелей в сутки, пишет Reuters.
Поставки из Курдистана были приостановлены более двух лет назад из-за разногласий по поводу механизмов экспорта нефти и распределения доходов.
Некоторую поддержку ценам на нефть оказывают опасения эскалации напряженности на Ближнем Востоке после признания Палестинского государства рядом европейских стран, а также ожидания ужесточения санкций на поставки российской нефти.
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
.
23 сентября 2025 года 17:06
Эксперты БКС Экспресс составили топ-5 акций российских компаний, которые могут быть интересны для покупок на среднесрочном и долгосрочном горизонте: "Яндекс". ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5), "Т-Технологии", "Роснефть" и "Озон Фармацевтика".
"Финансовые результаты "Яндекса" за II квартал 2025... читать дальше
.
23 сентября 2025 года 16:28
Котировки акций банка "Санкт-Петербург" останутся ниже 400 рублей в ближайшее время, говорится в материале аналитика инвесткомпании "Велес Капитал" Елены Кожуховой.
Акции банка "Санкт-Петербург" во вторник восстанавливаются после сильного падения предыдущих сессий, вызванного публикацией слабых... читать дальше
.
23 сентября 2025 года 15:53
Курс пары рубль/юань может приблизиться к отметке 12 руб./юань до конца осени, полагает эксперт банка ПСБ Богдан Зварич.
"Российский рубль умеренно ослабевает. К середине торгов вторника юань прибавляет 0,1%, при этом до конца недели мы видим возможности для укрепления национальной валюты, - пишет... читать дальше
.
23 сентября 2025 года 15:31
Москва. 23 сентября. Китайский юань подрастает на Московской бирже днем во вторник. Рубль снижается, несмотря на рост нефти, так как негативное влияние на его котировки, в том числе, оказывают отсутствие прогресса в урегулировании конфликта вокруг Украины и новые геополитические риски. читать дальше
.
23 сентября 2025 года 15:14
Инвестиционная компания "АКБФ" понизила прогнозную цену обыкновенных акций ПАО "Банк ВТБ" с 160,62 руб. до 147,51 руб. за бумагу, рекомендация сохранена на уровне "покупать", сообщается в материале аналитиков.
"Цена размещения акций ВТБ в рамках SPO составила 67 рублей за ценную бумагу. При... читать дальше
.
23 сентября 2025 года 14:40
Вероятный торговый диапазон для индекса S&P 500 на вторник составляет 6650-6750 пунктов, баланс рисков на предстоящую сессию нейтральный при умеренной волатильности, говорится в комментарии аналитика Freedom Finance Global Аблая Жуманова.
Эксперт считает, что в центре внимания в ходе предстоящей... читать дальше
.
23 сентября 2025 года 14:08
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") нейтрально оценивает ADS Baidu Inc. (торгуется на Nasdaq) с прогнозной стоимостью на уровне $96 за штуку на горизонте года, сообщается в обзоре аналитиков.
Расписки китайской компании выросли с начала сентября на 44%. Эксперты указывают следующие причины такого... читать дальше
.
23 сентября 2025 года 13:43
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции МКПАО "Юнайтед Медикал Груп" с целью 900 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 16,13%, стоп-приказ: 713 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.
Эмитент... читать дальше
.
23 сентября 2025 года 13:12
Freedom Finance Global пока сохраняет прогнозную стоимость акций "М.Видео" на уровне 105 рублей за штуку на горизонте года, сообщается в обзоре аналитика Натальи Мильчаковой.
Совет директоров эмитента предложил акционерам увеличить уставный капитал на 15 млрд руб., разместив по открытой подписке... читать дальше
.
23 сентября 2025 года 12:43
Акции Alibaba Group Holding в настоящее время выглядят умеренно интересно, оценка "нейтральная", прогнозная стоимость составляет $156 за штуку, говорится в материале аналитиков "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ").
Американские депозитарные расписки китайской компании с начала сентября текущего года... читать дальше
.
23 сентября 2025 года 12:11
Прогнозная цена акций ПАО "АПРИ" составляет 14,85 рубля за штуку, рекомендация - "держать", считают аналитики инвестиционной компании "АКБФ".
"Бумаги эмитента с начала сентября снизились в цене на 1%, но с начала года остаются в плюсе на 23%, опережая рынок. Компания завершила 1П25 с прогнозом... читать дальше
.
23 сентября 2025 года 11:43
Совкомбанк сохраняет рекомендацию "держать" для акций банка "Санкт-Петербург", сообщается в комментарии аналитика Маргариты Боярко.
"Отчетность эмитента за 8М25 по РСБУ оказалась слабее наших ожиданий. Сохраняем осторожный взгляд на бумаги и рекомендацию "держать", - пишет эксперт.
Настоящее... читать дальше
.
23 сентября 2025 года 11:19
"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций ALPS Medical Breakthroughs ETF с прогнозной стоимостью $40 за штуку, что предполагает потенциал роста 10,2% от текущего уровня, сообщается в материале ведущего аналитика отдела анализа акций Зарины Саидовой.
"ETF с привязкой к научным прорывам... читать дальше
.
23 сентября 2025 года 10:55
Курс валютной пары юань/рубль останется в течение торговой сессии вторника в нижней половине диапазона 11,5-12 рублей за юань, прогнозирует управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич.
"Ожидаем во вторник продолжения движения пары юань/рубль в нижней половине... читать дальше
.
23 сентября 2025 года 10:32
"Финам" повысил прогнозную стоимость акций ПАО "Полюс" до 2403 рублей за штуку на горизонте года, сохранив при этом рейтинг "держать", сообщается в материале аналитика Алексея Калачева.
"Возобновление роста цены золота и начало ослабления рубля с избытком компенсируют эмитенту эффект от временного... читать дальше
.