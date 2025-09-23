Цены рублевых корпбондов во вторник не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 23 сентября. Котировки рублевых корпоративных облигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики под влиянием противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе геополитических и санкционных рисков из-за конфликта вокруг Украины, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

В Белом доме позитивно отнеслись к словам президента РФ Владимира Путина о готовности придерживаться ограничений по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), президент США Дональд Трамп хочет прокомментировать его лично, заявила представитель Белого дома Кэролайн Левитт. "Президент знает об этом предложении президента Путина, и он прокомментирует его позже. Я думаю, это предложение звучит достаточно хорошо, но президент США хочет прокомментировать его сам", - сказала она на пресс-брифинге в понедельник.

Ранее в понедельник президент РФ Владимир Путин в ходе оперативного совещания с членами Совбеза РФ заявил, что ситуация в сфере стратегической стабильности продолжает деградировать, это вызвано "совокупным воздействием целого ряда факторов негативного характера, провоцирующих обострение имеющихся и появление новых рисков стратегического порядка". По словам Путина, фундамент взаимодействия между ядерными державами был существенно подорван из-за разрушительных шагов Запада. Россия в состоянии ответить на любые угрозы не на словах, а путем применения военно-технических мер, добавил он.

При этом Путин подчеркнул, что Россия "не заинтересована в дальнейшем наращивании напряженности и подстегивании гонки вооружений". Россия готова после 5 февраля 2026 года придерживаться количественных ограничений по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) еще в течение года, российское предложение будет эффективным, если так же поступят США, заявил президент РФ.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил сомнение в скором завершении конфликта на Украине. "Я не очень верю, что это случится", - заявил он в интервью Fox News. Между тем Эрдоган отметил, что находится в активном контакте с президентом США Дональдом Трампом по вопросам урегулирования региональных конфликтов, в частности ситуации на Украине и в секторе Газа.

Американский рынок акций завершил ростом торги в понедельник, причем все три основных фондовых индекса обновили исторические максимумы. Инвесторы оценивали заявления членов руководства Федеральной резервной системы (ФРС) в ожидании данных по инфляции в США. Ключевая процентная ставка в США слишком высока, и ее следует понизить для защиты американского рынка труда, считает член совета управляющих Федрезерва Стивен Миран. "Денежно-кредитная политика сейчас слишком жесткая, - заявил он, выступая на мероприятии в Нью-Йорке. - Если краткосрочные процентные ставки останутся примерно на 2 процентных пункта выше нормы, это создаст риски ненужных увольнений и роста безработицы".

На прошлой неделе американский ЦБ ожидаемо снизил процентную ставку по федеральным кредитным средствам на 25 базисных пунктов. Миран был единственным членом Федерального комитета по операциям на открытом рынке, проголосовавшим против этого решения - он поддержал снижение сразу на 50 базисных пунктов. При этом Миран, соратник президента США Дональда Трампа, вошел в руководство ФРС незадолго до сентябрьского заседания.

Председатель Федерального резервного банка Сент-Луиса Альберто Мусалем и его коллега из ФРБ Атланты Рафаэль Бостик заявили, что считают снижение ставки на 25 базисных пунктов на прошлой неделе оправданным и снижение инфляции до целевых 2% является приоритетом для Федрезерва.

На вторник запланированы выступления главы ФРС Джерома Пауэлла и его заместителя Мишель Боуман. Кроме того, в пятницу будет опубликован августовский отчет о доходах и расходах населения США, включающий ключевой показатель инфляции (индекс PCE Core), отслеживаемый ФРС.

Рынки акций Азии показывают разнонаправленные изменения на торгах во вторник, биржи Японии закрыты в связи с праздником Осеннего равноденствия. Китайский Shanghai Composite и гонконгский Hang Seng теряют по 0,8%. Вместе с тем значение южнокорейского индекса Kospi поднимается на 0,6%. Австралийский S&P/ASX 200 прибавляет 0,5%.

В свою очередь мировые цены на нефть снижаются утром во вторник, трейдеры оценивают сообщения СМИ о наращивании поставок из Ирака. Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск опустилась на 0,5%, до $66,24 за баррель. В понедельник контракт подешевел на 0,2%, до $66,57 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) дешевеют на 0,48%, до $61,98 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов снизилась на 0,2%, до $62,28 за баррель.

Багдад достиг договоренности с региональным правительством Курдистана, и поставки нефти из этого региона могут скоро быть возобновлены, сообщило накануне агентство Reuters со ссылкой на информированные источники. Это позволит вернуть на рынок порядка 230 тыс. баррелей в сутки, пишет Reuters. Поставки из Курдистана были приостановлены более двух лет назад из-за разногласий по поводу механизмов экспорта нефти и распределения доходов.

Ранее сообщалось, что Ирак в августе увеличил экспорт нефти в рамках соглашения ОПЕК+ в среднем до 3,38 млн баррелей в сутки. В иракской государственной компании по сбыту нефти (SOMO) ожидают, что в сентябре поставки вырастут до 3,4-3,45 б/с.

Некоторую поддержку ценам на нефть оказывают опасения эскалации напряженности на Ближнем Востоке после признания Палестинского государства рядом европейских стран, а также ожидания ужесточения санкций на поставки российской нефти.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник снизилась в 1,6 раза относительно предыдущего торгового дня, но все равно осталась выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Мосбирже составил 17,763 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 12,691 млрд рублей. При этом котировки большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренно негативную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 22 сентября снизился на 0,32% и составил 117,4 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за три дня (20-22 сентября) потерял 0,21%, опустившись до 1158,27 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах падения оказались облигации "РЖД-001P-03R" (-1,3%), "РЖД-28" (-1,15%), "Газпромбанк-001Р-19Р" (-1,06%) и "Газпромбанк-001Р-21Р" (-1,02%), а в лидерах повышения - облигации "Почта России БО-002P-03" (+0,41%), "РЖД-001P-16R" (+0,17%) и "Норникель (MOEX: GMKN) БО-001P-02" (+0,16%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Икс 5 (MOEX: X5) Финанс" установило финальный ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ 10-летних облигаций серии 003Р-14 с офертой через 3 года объемом 15 млрд рублей на уровне 115 базисных пунктов. По выпуску будут выплачиваться переменные ежемесячные купоны, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из значения ключевой ставки Банка России + спред. Установленный в ходе букбилдинга спред будет действовать для 1-36-го купонов до оферты. Сбор заявок на флоатер прошел 22 сентября. Техразмещение запланировано на 24 сентября. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста N8, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

Акционерный банк "Россия" (АБ "Россия") установил величину спреда к ключевой ставке ЦБ РФ по годовому флоатеру серии 001P-01 на уровне -0,35% годовых. Банк 22 сентября провел сбор заявок на бонды. Предусмотрены ежемесячные переменные купоны. По выпуску установлены call-опционы в даты окончания 3-го, 6-го и 9-го купонных периодов. Заем будет размещаться в рамках программы облигаций банка серии 001Р объемом 100 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет. В настоящее время в обращении нет выпусков облигаций банка.

ПАО "ЕвроТранс" (MOEX: EUTR) 30 сентября с 11:00 до 16:00 мск планирует провести сбор заявок на выпуск 5-летних облигаций серии БО-001Р-08 объемом 4,5 млрд рублей. Предусмотрены фиксированные ежемесячные купоны. Ориентир ставки 1-24-го купонов - 21% годовых, 25-36-го купонов - 19% годовых, 37-48-го купонов - 17% годовых, 49-60-го купонов - 15% годовых. Также предусмотрена амортизационная структура погашения: в даты выплаты 24-го, 36-го, 48-го купонов планирует погасить по 20% от номинала, в дату выплаты 60-го купона - 40% от номинала. В результате дюрация составит примерно 2,6 года. Техразмещение запланировано на 3 октября. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста N6.

ООО "Электрорешения" (работает под брендом EKF) 2 октября с 11:00 до 16:00 МСК планирует собрать заявки на выпуск 2-летних облигаций серии 001Р-02 объемом 1 млрд рублей. Предусмотрены фиксированные ежемесячные купоны. Ориентир ставки - не выше 22,5% годовых, что соответствует доходности к погашению не выше 24,98% годовых. Техразмещение запланировано на 7 октября. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста N6.

"Норильский никель" принял решение 7 октября досрочно погасить выпуск облигаций серии БО-001Р-02 объемом 25 млрд рублей. Погашение состоится в дату окончания 6-го купонного периода. Пятилетний выпуск был размещен в октябре 2022 года по ставке полугодового купона 9,75% годовых до оферты с исполнением 14 октября 2025 года. Оферту компания заменила call-опционом.