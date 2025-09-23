.
Дефляция в РФ в августе составила 0,4%
Снижение потребительских цен в августе составило 0,4% после повышения на 0,57% в июле, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция замедлилась до 8,14% с 8,79% месяцем ранее. Снижение цен в августе оказалось сильнее прогнозов аналитиков, ожидавших дефляцию на уровне 0,17%
 
Правкомиссия одобрила минимальную эффективную ставку налога на прибыль для холдингов
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности на заседании 22 сентября одобрила поправки в Налоговый кодекс, которые устанавливают минимальную эффективную ставку налога на прибыль в размере 15% для участников международных групп...
 
За полгода траты бюджета на погашение госдолга превысили 1,5 трлн руб.
За январь-июнь 2025-го расходы федеральной казны на обслуживание госдолга составили 1,581 трлн рублей - это чуть меньше половины из запланированных трат на погашение обязательств по итогам года (почти 3,2 трлн). Такие данные приводятся в докладе...
 
Промежуточные дивиденды компаний сократились за 6 месяцев в 2 раза
Объем промежуточных дивидендов российских компаний по итогам 1-го полугодия 2025 года оказался почти в 2 раза ниже, чем годом ранее, составив 341,8 млрд руб., пишет "Коммерсант" В целом снижения выплат инвесторы ожидали из-за падения прибыли прежде...
 
23 сентября 2025 года 09:45

Цены рублевых корпбондов во вторник не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 23 сентября. Котировки рублевых корпоративных облигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики под влиянием противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе геополитических и санкционных рисков из-за конфликта вокруг Украины, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

В Белом доме позитивно отнеслись к словам президента РФ Владимира Путина о готовности придерживаться ограничений по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), президент США Дональд Трамп хочет прокомментировать его лично, заявила представитель Белого дома Кэролайн Левитт. "Президент знает об этом предложении президента Путина, и он прокомментирует его позже. Я думаю, это предложение звучит достаточно хорошо, но президент США хочет прокомментировать его сам", - сказала она на пресс-брифинге в понедельник.

Ранее в понедельник президент РФ Владимир Путин в ходе оперативного совещания с членами Совбеза РФ заявил, что ситуация в сфере стратегической стабильности продолжает деградировать, это вызвано "совокупным воздействием целого ряда факторов негативного характера, провоцирующих обострение имеющихся и появление новых рисков стратегического порядка". По словам Путина, фундамент взаимодействия между ядерными державами был существенно подорван из-за разрушительных шагов Запада. Россия в состоянии ответить на любые угрозы не на словах, а путем применения военно-технических мер, добавил он.

При этом Путин подчеркнул, что Россия "не заинтересована в дальнейшем наращивании напряженности и подстегивании гонки вооружений". Россия готова после 5 февраля 2026 года придерживаться количественных ограничений по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) еще в течение года, российское предложение будет эффективным, если так же поступят США, заявил президент РФ.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил сомнение в скором завершении конфликта на Украине. "Я не очень верю, что это случится", - заявил он в интервью Fox News. Между тем Эрдоган отметил, что находится в активном контакте с президентом США Дональдом Трампом по вопросам урегулирования региональных конфликтов, в частности ситуации на Украине и в секторе Газа.

Американский рынок акций завершил ростом торги в понедельник, причем все три основных фондовых индекса обновили исторические максимумы. Инвесторы оценивали заявления членов руководства Федеральной резервной системы (ФРС) в ожидании данных по инфляции в США. Ключевая процентная ставка в США слишком высока, и ее следует понизить для защиты американского рынка труда, считает член совета управляющих Федрезерва Стивен Миран. "Денежно-кредитная политика сейчас слишком жесткая, - заявил он, выступая на мероприятии в Нью-Йорке. - Если краткосрочные процентные ставки останутся примерно на 2 процентных пункта выше нормы, это создаст риски ненужных увольнений и роста безработицы".

На прошлой неделе американский ЦБ ожидаемо снизил процентную ставку по федеральным кредитным средствам на 25 базисных пунктов. Миран был единственным членом Федерального комитета по операциям на открытом рынке, проголосовавшим против этого решения - он поддержал снижение сразу на 50 базисных пунктов. При этом Миран, соратник президента США Дональда Трампа, вошел в руководство ФРС незадолго до сентябрьского заседания.

Председатель Федерального резервного банка Сент-Луиса Альберто Мусалем и его коллега из ФРБ Атланты Рафаэль Бостик заявили, что считают снижение ставки на 25 базисных пунктов на прошлой неделе оправданным и снижение инфляции до целевых 2% является приоритетом для Федрезерва.

На вторник запланированы выступления главы ФРС Джерома Пауэлла и его заместителя Мишель Боуман. Кроме того, в пятницу будет опубликован августовский отчет о доходах и расходах населения США, включающий ключевой показатель инфляции (индекс PCE Core), отслеживаемый ФРС.

Рынки акций Азии показывают разнонаправленные изменения на торгах во вторник, биржи Японии закрыты в связи с праздником Осеннего равноденствия. Китайский Shanghai Composite и гонконгский Hang Seng теряют по 0,8%. Вместе с тем значение южнокорейского индекса Kospi поднимается на 0,6%. Австралийский S&P/ASX 200 прибавляет 0,5%.

В свою очередь мировые цены на нефть снижаются утром во вторник, трейдеры оценивают сообщения СМИ о наращивании поставок из Ирака. Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск опустилась на 0,5%, до $66,24 за баррель. В понедельник контракт подешевел на 0,2%, до $66,57 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) дешевеют на 0,48%, до $61,98 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов снизилась на 0,2%, до $62,28 за баррель.

Багдад достиг договоренности с региональным правительством Курдистана, и поставки нефти из этого региона могут скоро быть возобновлены, сообщило накануне агентство Reuters со ссылкой на информированные источники. Это позволит вернуть на рынок порядка 230 тыс. баррелей в сутки, пишет Reuters. Поставки из Курдистана были приостановлены более двух лет назад из-за разногласий по поводу механизмов экспорта нефти и распределения доходов.

Ранее сообщалось, что Ирак в августе увеличил экспорт нефти в рамках соглашения ОПЕК+ в среднем до 3,38 млн баррелей в сутки. В иракской государственной компании по сбыту нефти (SOMO) ожидают, что в сентябре поставки вырастут до 3,4-3,45 б/с.

Некоторую поддержку ценам на нефть оказывают опасения эскалации напряженности на Ближнем Востоке после признания Палестинского государства рядом европейских стран, а также ожидания ужесточения санкций на поставки российской нефти.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник снизилась в 1,6 раза относительно предыдущего торгового дня, но все равно осталась выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Мосбирже составил 17,763 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 12,691 млрд рублей. При этом котировки большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренно негативную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 22 сентября снизился на 0,32% и составил 117,4 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за три дня (20-22 сентября) потерял 0,21%, опустившись до 1158,27 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах падения оказались облигации "РЖД-001P-03R" (-1,3%), "РЖД-28" (-1,15%), "Газпромбанк-001Р-19Р" (-1,06%) и "Газпромбанк-001Р-21Р" (-1,02%), а в лидерах повышения - облигации "Почта России БО-002P-03" (+0,41%), "РЖД-001P-16R" (+0,17%) и "Норникель (MOEX: GMKN) БО-001P-02" (+0,16%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Икс 5 (MOEX: X5) Финанс" установило финальный ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ 10-летних облигаций серии 003Р-14 с офертой через 3 года объемом 15 млрд рублей на уровне 115 базисных пунктов. По выпуску будут выплачиваться переменные ежемесячные купоны, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из значения ключевой ставки Банка России + спред. Установленный в ходе букбилдинга спред будет действовать для 1-36-го купонов до оферты. Сбор заявок на флоатер прошел 22 сентября. Техразмещение запланировано на 24 сентября. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста N8, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

Акционерный банк "Россия" (АБ "Россия") установил величину спреда к ключевой ставке ЦБ РФ по годовому флоатеру серии 001P-01 на уровне -0,35% годовых. Банк 22 сентября провел сбор заявок на бонды. Предусмотрены ежемесячные переменные купоны. По выпуску установлены call-опционы в даты окончания 3-го, 6-го и 9-го купонных периодов. Заем будет размещаться в рамках программы облигаций банка серии 001Р объемом 100 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет. В настоящее время в обращении нет выпусков облигаций банка.

ПАО "ЕвроТранс" (MOEX: EUTR) 30 сентября с 11:00 до 16:00 мск планирует провести сбор заявок на выпуск 5-летних облигаций серии БО-001Р-08 объемом 4,5 млрд рублей. Предусмотрены фиксированные ежемесячные купоны. Ориентир ставки 1-24-го купонов - 21% годовых, 25-36-го купонов - 19% годовых, 37-48-го купонов - 17% годовых, 49-60-го купонов - 15% годовых. Также предусмотрена амортизационная структура погашения: в даты выплаты 24-го, 36-го, 48-го купонов планирует погасить по 20% от номинала, в дату выплаты 60-го купона - 40% от номинала. В результате дюрация составит примерно 2,6 года. Техразмещение запланировано на 3 октября. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста N6.

ООО "Электрорешения" (работает под брендом EKF) 2 октября с 11:00 до 16:00 МСК планирует собрать заявки на выпуск 2-летних облигаций серии 001Р-02 объемом 1 млрд рублей. Предусмотрены фиксированные ежемесячные купоны. Ориентир ставки - не выше 22,5% годовых, что соответствует доходности к погашению не выше 24,98% годовых. Техразмещение запланировано на 7 октября. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста N6.

"Норильский никель" принял решение 7 октября досрочно погасить выпуск облигаций серии БО-001Р-02 объемом 25 млрд рублей. Погашение состоится в дату окончания 6-го купонного периода. Пятилетний выпуск был размещен в октябре 2022 года по ставке полугодового купона 9,75% годовых до оферты с исполнением 14 октября 2025 года. Оферту компания заменила call-опционом.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


23 сентября 2025 года 17:06
БКС Экспресс назвал топ-5 акций РФ, привлекательных для покупки на среднесрочную перспективу
Эксперты БКС Экспресс составили топ-5 акций российских компаний, которые могут быть интересны для покупок на среднесрочном и долгосрочном горизонте: "Яндекс". ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5), "Т-Технологии", "Роснефть" и "Озон Фармацевтика". "Финансовые результаты "Яндекса" за II квартал 2025...    читать дальше
23 сентября 2025 года 16:28
Котировки акций банка "Санкт-Петербург" останутся ниже 400 руб. в ближайшее время - "Велес Капитал"
Котировки акций банка "Санкт-Петербург" останутся ниже 400 рублей в ближайшее время, говорится в материале аналитика инвесткомпании "Велес Капитал" Елены Кожуховой. Акции банка "Санкт-Петербург" во вторник восстанавливаются после сильного падения предыдущих сессий, вызванного публикацией слабых...    читать дальше
23 сентября 2025 года 15:53
Курс пары рубль/юань может приблизиться к отметке 12 руб./юань до конца осени - ПСБ
Курс пары рубль/юань может приблизиться к отметке 12 руб./юань до конца осени, полагает эксперт банка ПСБ Богдан Зварич. "Российский рубль умеренно ослабевает. К середине торгов вторника юань прибавляет 0,1%, при этом до конца недели мы видим возможности для укрепления национальной валюты, - пишет...    читать дальше
23 сентября 2025 года 15:31
Рубль днем дешевеет в паре с юанем, несмотря на укрепление нефти
Москва. 23 сентября. Китайский юань подрастает на Московской бирже днем во вторник. Рубль снижается, несмотря на рост нефти, так как негативное влияние на его котировки, в том числе, оказывают отсутствие прогресса в урегулировании конфликта вокруг Украины и новые геополитические риски.    читать дальше
23 сентября 2025 года 15:14
"АКБФ" понизил прогнозную цену акций ВТБ до 147,51 руб
Инвестиционная компания "АКБФ" понизила прогнозную цену обыкновенных акций ПАО "Банк ВТБ" с 160,62 руб. до 147,51 руб. за бумагу, рекомендация сохранена на уровне "покупать", сообщается в материале аналитиков. "Цена размещения акций ВТБ в рамках SPO составила 67 рублей за ценную бумагу. При...    читать дальше
23 сентября 2025 года 14:40
Вероятный торговый диапазон для индекса S&P; 500 на вторник составляет 6650-6750п - Freedom Finance Global
Вероятный торговый диапазон для индекса S&P 500 на вторник составляет 6650-6750 пунктов, баланс рисков на предстоящую сессию нейтральный при умеренной волатильности, говорится в комментарии аналитика Freedom Finance Global Аблая Жуманова. Эксперт считает, что в центре внимания в ходе предстоящей...    читать дальше
23 сентября 2025 года 14:08
Прогнозная цена акций Baidu - $96 на горизонте года - "БКС МИ"
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") нейтрально оценивает ADS Baidu Inc. (торгуется на Nasdaq) с прогнозной стоимостью на уровне $96 за штуку на горизонте года, сообщается в обзоре аналитиков. Расписки китайской компании выросли с начала сентября на 44%. Эксперты указывают следующие причины такого...    читать дальше
23 сентября 2025 года 13:43
"Финам" открыл торговую идею: "покупать акции Юнайтед Медикал Груп с целью 900 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции МКПАО "Юнайтед Медикал Груп" с целью 900 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 16,13%, стоп-приказ: 713 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании. Эмитент...    читать дальше
23 сентября 2025 года 13:12
Freedom Finance Global пока сохраняет прогнозную цену акций М.Видео на уровне 105 руб
Freedom Finance Global пока сохраняет прогнозную стоимость акций "М.Видео" на уровне 105 рублей за штуку на горизонте года, сообщается в обзоре аналитика Натальи Мильчаковой. Совет директоров эмитента предложил акционерам увеличить уставный капитал на 15 млрд руб., разместив по открытой подписке...    читать дальше
23 сентября 2025 года 12:43
"БКС МИ" нейтрально оценивает акции Alibaba
Акции Alibaba Group Holding в настоящее время выглядят умеренно интересно, оценка "нейтральная", прогнозная стоимость составляет $156 за штуку, говорится в материале аналитиков "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ"). Американские депозитарные расписки китайской компании с начала сентября текущего года...    читать дальше
23 сентября 2025 года 12:11
Прогнозная цена акций АПРИ - 14,85 руб. - "АКБФ"
Прогнозная цена акций ПАО "АПРИ" составляет 14,85 рубля за штуку, рекомендация - "держать", считают аналитики инвестиционной компании "АКБФ". "Бумаги эмитента с начала сентября снизились в цене на 1%, но с начала года остаются в плюсе на 23%, опережая рынок. Компания завершила 1П25 с прогнозом...    читать дальше
23 сентября 2025 года 11:43
Совкомбанк сохраняет рекомендацию "держать" для акций банка "Санкт-Петербург"
Совкомбанк сохраняет рекомендацию "держать" для акций банка "Санкт-Петербург", сообщается в комментарии аналитика Маргариты Боярко. "Отчетность эмитента за 8М25 по РСБУ оказалась слабее наших ожиданий. Сохраняем осторожный взгляд на бумаги и рекомендацию "держать", - пишет эксперт. Настоящее...    читать дальше
23 сентября 2025 года 11:19
"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций ALPS Medical Breakthroughs ETF
"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций ALPS Medical Breakthroughs ETF с прогнозной стоимостью $40 за штуку, что предполагает потенциал роста 10,2% от текущего уровня, сообщается в материале ведущего аналитика отдела анализа акций Зарины Саидовой. "ETF с привязкой к научным прорывам...    читать дальше
23 сентября 2025 года 10:55
Курс рубля останется в нижней половине диапазона 11,5-12 руб./юань во вторник - ПСБ
Курс валютной пары юань/рубль останется в течение торговой сессии вторника в нижней половине диапазона 11,5-12 рублей за юань, прогнозирует управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич. "Ожидаем во вторник продолжения движения пары юань/рубль в нижней половине...    читать дальше
23 сентября 2025 года 10:32
"Финам" повысил прогнозную цену акций Полюса до 2403 руб
"Финам" повысил прогнозную стоимость акций ПАО "Полюс" до 2403 рублей за штуку на горизонте года, сохранив при этом рейтинг "держать", сообщается в материале аналитика Алексея Калачева. "Возобновление роста цены золота и начало ослабления рубля с избытком компенсируют эмитенту эффект от временного...    читать дальше
