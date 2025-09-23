Совкомбанк сохраняет рекомендацию "держать" для акций банка "Санкт-Петербург", сообщается в комментарии аналитика Маргариты Боярко.

"Отчетность эмитента за 8М25 по РСБУ оказалась слабее наших ожиданий. Сохраняем осторожный взгляд на бумаги и рекомендацию "держать", - пишет эксперт.

