"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций ALPS Medical Breakthroughs ETF с прогнозной стоимостью $40 за штуку, что предполагает потенциал роста 10,2% от текущего уровня, сообщается в материале ведущего аналитика отдела анализа акций Зарины Саидовой.

"ETF с привязкой к научным прорывам биофармацевтики за период с начала года находится в плюсе на 10% (в частности, прибавил 6% за последний месяц). Мы полагаем, что этот фундаментально недооцененный фонд сумеет продолжить отскок в среднесрочной перспективе, несмотря на потенциальное усложнение регулятивной среды для фармацевтики и биотеха", - указывает эксперт.

Саидова при этом предупреждает, что данное вложение является противоположностью консервативному - его можно отнести к разряду высокорисковых с учетом величины входящих компаний, многие из эмитентов в составе фонда убыточны или даже не генерируют выручку, так как находятся на ранних стадиях развития.

ALPS Medical Breakthroughs ETF - биржевой инвестиционный фонд, отслеживающий индекс S-Network Medical Breakthroughs. Индекс включает в себя компании биотехнологического сектора малой и средней величины, акции которых торгуются в США. В состав портфеля ETF входят акции 98 эмитентов.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.