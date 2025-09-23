ИСПРАВЛЕНО: Существенных факторов для ухода индекса Мосбиржи выше 2800п пока нет - ПСБ

Существенных факторов для ухода индекса Мосбиржи выше уровня в 2800 пунктов пока не видно, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич.

"Ожидаем во вторник попыток рынка продолжить волну коррекционного восстановления, что позволит индексу Мосбиржи сделать еще один шаг к ближайшему сопротивлению, расположенному на отметке 2800 пунктов. При этом на среднесрочные перспективы рынка смотрим осторожно, не видя существенных факторов, которые могли бы в текущий момент способствовать выходу рынка выше данной отметки. Целевым диапазоном на день видим 2720-2800 пунктов", - пишет эксперт в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.