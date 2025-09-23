Ключевые события вторника в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут:

- предварительные индексы деловой активности в секторах услуг и производства стран Европы и США в сентябре;

- выступление главы ФРС Джерома Пауэлла;

- квартальные результаты Micron Technology;

- встреча министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио на 80-й сессии Генассамблеи ООН.

