Дефляция в РФ в августе составила 0,4%
Снижение потребительских цен в августе составило 0,4% после повышения на 0,57% в июле, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция замедлилась до 8,14% с 8,79% месяцем ранее. Снижение цен в августе оказалось сильнее прогнозов аналитиков, ожидавших дефляцию на уровне 0,17%
 
В РФ готовят правила безопасности для искусственного интеллекта
До конца 2025 г. Федеральная служба по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) планирует представить проект стандарта по безопасной разработке систем искусственного интеллекта (ИИ) в дополнение к стандарту по безопасной разработке программного...
 
Крупные банки расширяют прямые платежи за рубеж в инвалюте
Крупнейшие российские банки запускают новые варианты для проведения трансграничных платежей в иностранных валютах, включая доллар. Например, прямые расчеты по внешнеэкономической деятельности для бизнеса возобновили в Совкомбанке. Об этом...
 
Банкиры выступают против вывода на биржу своих ЦФА
Банки возражают против выпуска цифровых свидетельств на ЦФА, поскольку не хотят, чтобы Московская биржа выступала и их эмитентом, и площадкой, на которой они размещаются. По словам источника "Коммерсанта", банки хотят оставить за Московской биржей...
 
22 сентября 2025 года 19:16

Рубль в понедельник чуть опустился в паре с юанем на фоне умеренно дешевеющей нефти

Москва. 22 сентября. Китайский юань немного подрос на Московской бирже по итогам торгов в понедельник, рубль опустился на фоне дешевеющей нефти и санкционных новостей. На прошлой неделе Еврокомиссия утвердила 19-й пакет санкций ЕС в отношении России, включающий ограничения в отношении российских банков и нефти.

Определенную поддержку нацвалюте оказывает спрос на рублевую ликвидность со стороны экспортеров при подготовке к налоговым выплатам месяца. Единый день налоговых выплат в этом месяце приходится на понедельник, 29 сентября, когда в бюджет должны быть перечислены НДФЛ, НДС, НДПИ, акцизы и налог на прибыль.

Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 11,72 руб., что на 2 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе объединенных данных биржевых торгов и отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 23 сентября на 42,82 копейки, до 84,0186 руб./$1, и повысил курс евро на 7,93 копейки, до 98,9638 руб./EUR1.

"Снижение курса рубля в налоговый период может свидетельствовать о том, что предложение иностранной валюты, не связанное с фискальными платежами экспортеров, остается ограниченным. Поэтому после прохождения их пика 29 сентября вероятно более устойчивое ослабление рубля. Скорее всего, валютная выручка экспортеров остается под давлением относительно низких цен на нефть, а также геополитического дисконта в стоимости российского сырьевого экспорта и санкционных ограничений на него. Вероятно, действие налогового фактора все же временно приостановит ослабление рубля и пара CNY/RUB вряд ли уйдет заметно выше сегодняшнего максимума 11,76 руб. Более вероятны разнонаправленные движения в диапазоне последних двух сессий 11,67-11,76 руб.", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Участники рынка анализируют заявления представителей Банка России после сентябрьского заседания регулятора, на котором ключевая ставка была понижена меньше ожидаемого.

Банк России пока не видит оснований для пересмотра июльского прогноза по инфляции на 2025 год в 6-7%, заявил советник председателя ЦБ РФ Кирилл Тремасов.

"Мы как говорили, что 6-7% - вилка прогноза на конец года, она так и остается. Уточнять этот прогноз мы будем в октябре, пока оснований для пересмотра этого прогноза нет", - сообщил Тремасов на пресс-конференции в ростовском пресс-центре "Интерфакса" в понедельник.

Банк России прогнозирует, что годовая инфляция вернется к таргету в 4% во втором полугодии 2026 года.

Банк России 12 сентября принял решение снизить ключевую ставку на 100 базисных пунктов (б.п.) - до 17% годовых (большинство аналитиков прогнозировало ее снижение на 200 б.п.). Свое решение регулятор сопроводил нейтральным сигналом о будущей направленности денежно-кредитной политики.

Очередное заседание совета директоров ЦБ по ключевой ставке пройдет 24 октября.

Цены на нефть продолжают снижаться вечером в понедельник на сообщениях об увеличении поставок из Ирака.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск опускается на 0,33%, до $66,46 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) дешевеют на 0,29%, до $62,49 за баррель.

Ирак в августе увеличил экспорт нефти в рамках соглашения ОПЕК+ в среднем до 3,38 млн баррелей в сутки, пишет Reuters со ссылкой на иракскую государственную компанию по сбыту нефти (SOMO). Там ожидают, что в сентябре поставки вырастут до 3,4-3,45 млн б/с.

Между тем эскалация напряженности в Восточной Европе и на Ближнем Востоке, а также опасения ужесточения санкций на поставки российской нефти сдерживают падение котировок.

Тем временем данные нефтесервисной компании Baker Hughes показали, что за минувшую неделю число действующих нефтяных буровых установок в США увеличилось на две и достигло 418 единиц. Число газовых буровых не изменилось и составило 118 единиц.

Ставки межбанковского кредитного рынка преимущественно снизились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 19 сентября повысилась на 8 базисных пунктов, до 16,96% годовых. Срочная версия RUONIA на срок один месяц, напротив, в понедельник опустилась на 2 базисных пункта, до 17,56% годовых, версию на срок три месяца уменьшилась на 3 базисных пункта, до 18,8% годовых. Срочная версия RUONIA на срок шесть месяцев снизилась также на 3 базисных пункта и составила 20,59% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


22 сентября 2025 года 19:40
Рынок акций РФ вечером отыграл часть дневных потерь, индекс МосБиржи отскочил выше 2740п
Москва. 22 сентября. Рынок акций РФ вечером в понедельник смог отыграть за счет закрытия игроками коротких позиций большую часть дневных потерь, понесенных на фоне сохраняющейся геополитической напряженности, объявления Евросоюзом о новых антироссийских санкциях, а также слабости нефти (фьючерс на Brent просел к $66,5 за баррель). Индекс МосБиржи на фоне ослабления рубля отскочил выше 2740 пунктов после падения днем в район 2700 пунктов (минимум с 14 июля).
22 сентября 2025 года 18:02
"БКС МИ" сохраняет негативную оценку акций NVIDIA и Intel
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет негативную оценку перспектив котировок акций NVIDIA Corp. и Intel Corp., сообщается в материале аналитиков. Компании объявили о заключении стратегического партнерства и инвестициях. NVIDIA инвестирует $5 млрд в приобретение 4% акций Intel по цене $23,28 за...
22 сентября 2025 года 17:38
Индекс Мосбиржи, вероятно, будет торговаться в диапазоне 2700-2900п до конца сентября - Freedom Finance Global
Индекс Мосбиржи, вероятно, будет торговаться в рамках диапазона 2700-2900 пунктов до конца текущего месяца, считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Динамика рынка в первой половине торговой сессии понедельника могла быть связана с геополитикой, в том числе, отмечает...
22 сентября 2025 года 17:16
ИСПРАВЛЕНО: "Финам" открыл идею "шорта" во фьючерсе на акции Whoosh
"Финам" открыл торговую идею "Шорт во фьючерсе на акции Whoosh (WUSH-12.25) с целью 913 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 14,7%, стоп-приказ: 1555 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании. Аналитики...
22 сентября 2025 года 17:01
Цена бумаг ФосАгро сохраняет потенциал для продолжения роста - "Велес Капитал"
Котировки бумаг "ФосАгро" сохраняют потенциал для дальнейшего роста, прогнозная стоимость составляет 8069 рублей за штуку, рекомендация - "покупать", сообщается в материале аналитика инвестиционной компании "Велес Капитал" Василия Данилова. Акции эмитента на фоне ралли мировых цен на удобрения,...
22 сентября 2025 года 16:39
"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций iShares U.S. Medical Devices ETF
"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций iShares U.S. Medical Devices ETF с прогнозной стоимостью на уровне $69,7 за штуку, что предполагает потенциал роста 15%, сообщается в материале ведущего аналитика отдела анализа акций Зарины Саидовой. "Тема "трамповских" тарифов в секторе...
22 сентября 2025 года 16:13
Цена акций Полюса технически готова к обновлению исторических пиков - "Велес Капитал"
Котировки акций ПАО "Полюс" технически в целом готовы к обновлению исторических пиков, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова. "Цена бумаг эмитента повышалась вслед за ценами на золото, которые продолжают обновлять исторические максимумы (очевидно, отыгрывая...
22 сентября 2025 года 15:50
"БКС МИ" понизил оценку акций Marvell до "нейтральной"
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") понизил оценку акций разработчика микрочипов Marvell Technology с "позитивной" до "нейтральной", повысив при этом прогнозную стоимость с $73 до $74 за штуку на горизонте года, сообщается в обзоре аналитика Андрея Саенко. "Позитивный тренд в полупроводниковой отрасли...
22 сентября 2025 года 15:30
Рубль днем дешевеет в паре с юанем на фоне перешедшей к снижению нефти
Москва. 22 сентября. Китайский юань подрастает на Московской бирже днем в понедельник, рубль опускается на фоне перешедшей к снижению нефти и санкционных новостей. На прошлой неделе Еврокомиссия утвердила 19-й пакет санкций ЕС в отношении России, включающий ограничения в отношении российских банков и нефти.
22 сентября 2025 года 15:25
"БКС МИ" сохраняет "негативную" оценку акций АЛРОСА
"БКС Мир инвестиций" сохраняет негативную оценку акций "АЛРОСА" с прогнозной стоимостью на уровне 46 рублей за штуку, сообщается в обзоре аналитиков. Замглавы Минфина Алексей Моисеев выразил мнение, что алмазный мировой рынок находится в структурном кризисе. Это связано со снижением спроса и...
22 сентября 2025 года 15:05
"Финам" понизил рейтинг акций iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF до "держать"
"Финам" понизил рейтинг акций iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF до "держать" с целевой ценой $25,3 и потенциалом роста 9,1%, сообщается в материале ведущего аналитика инвесткомпании Зарины Саидовой. "iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF за период с нашей инвестиционной идеи...
22 сентября 2025 года 14:48
Курс пары рубль/доллар способен закрепиться в диапазоне 80-85 руб./$1 к концу 2025г - Freedom Finance Global
Курс пары рубль/доллар способен закрепиться в диапазоне 80-85 руб./$1 к концу 2025 года, говорится в комментарии аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова. "Американская валюта в ближайшие месяцы может оставаться под давлением, особенно если статистика подтвердит постепенное замедление...
22 сентября 2025 года 14:31
Справедливая доходность нового выпуска бондов Селектела составляет 16,65% - инвестбанк "Синара"
Справедливая доходность нового выпуска облигаций АО "Селектел" (Selectel, провайдер IT-инфраструктуры) серии 001Р-06R составляет 16,65% годовых, говорится в комментарии аналитиков инвестиционного банка "Синара" Александра Афонина и Эльдара Карова. 23 сентября "Селектел" проведет сбор заявок на...
22 сентября 2025 года 14:01
S&P 500, вероятно, будет торговаться в диапазоне 6600-6700п в понедельник - Freedom Finance Global
Индекс S&P 500, вероятно, будет торговаться в диапазоне 6600-6700 пунктов в понедельник, баланс рисков на предстоящую сессию оценивается как нейтральный при умеренной волатильности, считает аналитик Freedom Finance Global Жанайдар Зулпайдар. Аналитик напоминает, что на этот понедельник...
22 сентября 2025 года 13:42
"БКС МИ" подтверждает позитивную оценку перспектив сектора недвижимости в 4К25
"БКС Мир инвестиций" подтверждает в целом позитивную оценку перспектив сектора недвижимости РФ в 4 квартале 2025 года, сообщается в стратегии инвесткомпании на следующий квартал. "Мы сохраняем "позитивный" взгляд на сектор после выхода преимущественно нейтральных финансовых результатов...
