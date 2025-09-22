Акции Полюса, ЛСР и Софтлайна будут интересны на текущей неделе - БКС Экспресс

Акции "Полюса", Группы "ЛСР" и "Софтлайна" будут интересны на текущей неделе, полагает эксперт БКС Экспресс Василий Буянов.

"С июня 2025 года акции "Полюса" двигаются в резком восходящем тренде, который не сбавляет обороты, - пишет аналитик в комментарии. - Снижать уровень перекупленности позволяют кратковременные просадки, которые уже давно образовали восходящую область поддержки. Учитывая продолжающийся рост цен на золото, ожидаем, что отскок произойдет и в этот раз. В базовом сценарии акции оттолкнутся от уровня поддержки и к концу недели будут торговаться в диапазоне 2360-2385 руб.".

Акции "ЛСР" находятся в глубокой просадке после сентябрьского заседания ЦБ по процентной ставке. При этом предел последней переоценки все равно есть, считает Буянов. Он ожидает, что бумаги прекратят падение около ближайшего уровня поддержки в районе 710 руб., как это происходило уже трижды с мая 2025 года. Аналитик полагает, что к концу недели акции "ЛСР" разовьют отскок до 738-745 руб.

"Акции "Софтлайна" снова достигли своих исторических минимумов в районе 100 руб. за время последней просадки вместе с рынком, - подчеркивает эксперт. - Пройти ниже получится только с сильным фундаментальным катализатором. Кроме того, индикаторы разворота тренда находятся в области перепроданности, выдавая сигнал о покупке. Считаем, что в ближайшее время бумаги вновь перейдут к росту в рамках отскока и к концу недели будут торговаться в коридоре 103,3-104,3 руб. в позитивном сценарии".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.