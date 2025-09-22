Рубль днем дешевеет в паре с юанем на фоне перешедшей к снижению нефти

Москва. 22 сентября. Китайский юань подрастает на Московской бирже днем в понедельник, рубль опускается на фоне перешедшей к снижению нефти и санкционных новостей. На прошлой неделе Еврокомиссия утвердила 19-й пакет санкций ЕС в отношении России, включающий ограничения в отношении российских банков и нефти.

Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,7205 руб., что на 2,05 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск увеличился на 4 копейки относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 83,75 руб./$1; контракт EURRUBF вырос на 19 копеек, до 98,94 руб./EUR1.

Рубль, вероятно, продемонстрирует попытки восстановления на этой неделе, что будет способствовать отступлению курса валютной пары юань/рубль к нижней границе диапазона 11,5-12 руб./юань, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ (MOEX: PSKB) Богдан Зварич.

Важным фактором для рубля может стать подготовка экспортеров к пику налоговых выплат, приходящемуся на 29 сентября, отмечает эксперт. Это будет способствовать росту предложения иностранной валюты на рынке с ростом продаж ближе к концу недели, что окажет поддержку рублю. Плюс к этому, говорится в комментарии Зварича, инвесторы могут обратить внимание на публикацию данных по недельной инфляции.

"При этом с точки зрения факторов спроса и предложения мы не видим поводов для отступления и закрепления китайской валюты ниже 11,5 руб. Более того, до конца осени ожидаем ослабления национальной валюты с закреплением юаня в районе 12 руб.", - пишет аналитик ПСБ.

Курс валютной пары юань/рубль пока может остаться в диапазоне 11,55-11,85 рубля за юань в связи с фактором налогового периода, однако национальная валюта сохраняет потенциал к ослаблению, считают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Котировки нефти марки Brent в целом пока могут двигаться вблизи $66-68 за баррель, но новый виток геополитического напряжения способен вновь поддержать их рост, говорится в комментарии экспертов.

Цены на нефть перешли к снижению днем в понедельник, растеряв весь рост, достигнутый ранее в ходе торгов.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск опускается на 0,84%, до $66,11 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) дешевеют на 0,61%, до $62,24 за баррель.

Ранее в ходе торгов цена контрактов на Brent поднималась до $67,31 за баррель, на WTI - до $63 за баррель, получая поддержку от опасений эскалации напряженности в Восточной Европе и на Ближнем Востоке и ужесточения санкций на поставки российской нефти.

Между тем ожидания формирования избытка предложения на рынке в результате наращивания добычи странами ОПЕК+ на фоне ослабления спроса на нефть продолжают оказывать давление на цены.

Ирак в августе увеличил экспорт нефти в рамках соглашения ОПЕК+ в среднем до 3,38 млн баррелей в сутки, пишет Reuters со ссылкой на иракскую государственную компанию по сбыту нефти (SOMO). В SOMO ожидают, что в сентябре экспорт нефти из страны увеличится до 3,4-3,45 млн б/с.

Как показали опубликованные в пятницу данные нефтесервисной компании Baker Hughes, за минувшую неделю число действующих нефтяных буровых установок в США увеличилось на две и достигло 418 единиц. Число газовых буровых не изменилось и составило 118 единиц.