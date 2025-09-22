Цена бумаг ФосАгро сохраняет потенциал для продолжения роста - "Велес Капитал"

Котировки бумаг "ФосАгро" сохраняют потенциал для дальнейшего роста, прогнозная стоимость составляет 8069 рублей за штуку, рекомендация - "покупать", сообщается в материале аналитика инвестиционной компании "Велес Капитал" Василия Данилова.

Акции эмитента на фоне ралли мировых цен на удобрения, начавшегося в январе 2025 года и продолжающегося до сих пор, значительно обогнали ключевые российские фондовые индексы, констатирует эксперт.

"Мы полагаем, что бумаги компании по-прежнему имеют потенциал для дальнейшего роста", - пишет он.

Помимо увеличения ключевых показателей вслед за повышением цен реализации удобрений, значимым драйвером долгосрочного роста котировок бумаг остаются планы по наращиванию выпуска удобрений в рамках новой Стратегии-2030 до 13,7 млн тонн на горизонте пяти лет, отмечает Данилов в обзоре.

"При текущей ценовой конъюнктуре и умеренном коэффициенте выплат "ФосАгро", согласно нашим расчетам, будет выплачивать годовой дивиденд в размере 500-600 руб. на акцию, однако в случае возврата стоимости DAP к максимумам 2022 года выплаты компании вполне могут приблизиться к 1000 руб. на акцию", - указывает аналитик.

"Мы отмечаем в то же время, что главными рисками в акциях компании остаются нестабильность отраслевого налогообложения, уход с рынка Евросоюза на горизонте трех лет в результате заградительных пошлин и укрепившийся курс рубля, негативно сказывающийся на экспортной компоненте выручки "ФосАгро", - говорится в материале инвесткомпании.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.