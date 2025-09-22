"БКС МИ" понизил оценку акций Marvell до "нейтральной"

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") понизил оценку акций разработчика микрочипов Marvell Technology с "позитивной" до "нейтральной", повысив при этом прогнозную стоимость с $73 до $74 за штуку на горизонте года, сообщается в обзоре аналитика Андрея Саенко.

"Позитивный тренд в полупроводниковой отрасли сохраняется. Оптимизм на рынке подогревают главным образом амбициозные ожидания менеджмента в секторе. На этом фоне акции эмитента подорожали на 15% с момента выхода нашего последнего отчета, - отмечает эксперт. - Marvell сохраняет фокус на дата-центрах для ИИ и показала хорошую динамику выручки и EBITDA за II квартал. Тем не менее из-за краткосрочных движений в бумаге мы технически скорректировали целевые цены и меняем взгляд".

Акции Marvell, по расчетам аналитика инвесткомпании, торгуются с оценкой около 23х по мультипликатору EV/EBITDA с учетом прогнозов EBITDA на 2026 год и около 25x по мультипликатору P/E с учетом прогнозов прибыли на 2026 год.

"Marvell - достаточно дорогая, но растущая компания в секторе полупроводников, при этом с фокусом на дата-центрах для ИИ. Поэтому считаем, что определенная премия в оценке относительно сектора, где P/E на уровне 25x, оправдана", - пишет он в материале.

"Наша целевая цена, рассчитанная по модели дисконтированных денежных потоков, близка к рыночной. Таким образом, текущая рыночная оценка (EV/EBITDA 25х, P/E 30x), на наш взгляд, отражает справедливые уровни мультипликаторов, поэтому мы не видим существенного фундаментального потенциала для роста акций на горизонте года", - говорится в обзоре "БКС МИ".

