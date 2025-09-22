"Финам" понизил рейтинг акций iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF до "держать" с целевой ценой $25,3 и потенциалом роста 9,1%, сообщается в материале ведущего аналитика инвесткомпании Зарины Саидовой.

"iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF за период с нашей инвестиционной идеи в июне принес доходность в размере 14% и уже не выглядит значительно недооцененным с фундаментальной точки зрения", - отмечает эксперт.

iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF - биржевой инвестиционный фонд, отслеживающий индекс NYSE FactSet Global Genomics and Immuno Biopharma Index. Индекс включает в себя компании сектора здравоохранения, специализирующиеся на генной инженерии, биотехнологиях, разработке диагностических генетических тестов, а также на иммунологических разработках, в том числе онкоиммунологии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.