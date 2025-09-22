Курс пары рубль/доллар способен закрепиться в диапазоне 80-85 руб./$1 к концу 2025г - Freedom Finance Global

Курс пары рубль/доллар способен закрепиться в диапазоне 80-85 руб./$1 к концу 2025 года, говорится в комментарии аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова.

"Американская валюта в ближайшие месяцы может оставаться под давлением, особенно если статистика подтвердит постепенное замедление экономики и ФРС продолжит курс на смягчение, - прогнозирует эксперт. - Для рубля это создает окно возможностей, так как приток экспортной выручки при сохраняющихся валютных ограничениях поддерживает внутренний рынок. В базовом сценарии курс доллара к концу 2025 года способен закрепиться в диапазоне 80-85 руб./$1, хотя сохранение геополитических рисков и возможные коррекции цен на сырье могут вызвать колебания и в более широких пределах, и доллар может подорожать вплоть до 95-98 руб./$1".

