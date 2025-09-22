S&P 500, вероятно, будет торговаться в диапазоне 6600-6700п в понедельник - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500, вероятно, будет торговаться в диапазоне 6600-6700 пунктов в понедельник, баланс рисков на предстоящую сессию оценивается как нейтральный при умеренной волатильности, считает аналитик Freedom Finance Global Жанайдар Зулпайдар.

Аналитик напоминает, что на этот понедельник запланировано несколько важных выступлений представителей руководства ФРС, в том числе главы ФРБ Нью-Йорка Джона Уильямса, чьи комментарии способны дать рынкам новые ориентиры по траектории ставок и оценке устойчивости инфляции.

"С технической точки зрения S&P 500 завершил прошлую неделю непосредственно у верхней границы равноудаленного канала, - отмечает стратег. - Несмотря на обновление исторических максимумов, рост может ненадолго встать на паузу. Индикатор RSI вошел в зону перекупленности, а ралли сужается, что является классическим признаком истощения восходящего тренда, поскольку в росте участвует все меньшее число акций. Базовым сценарием представляется переход S&P 500 в фазу локальной консолидации до конца сентября, после чего рост может возобновиться. Ближайшая поддержка для индекса широкого рынка находится на отметке 6550 пунктов".

