Справедливая доходность нового выпуска бондов Селектела составляет 16,65% - инвестбанк "Синара"

Справедливая доходность нового выпуска облигаций АО "Селектел" (Selectel, провайдер IT-инфраструктуры) серии 001Р-06R составляет 16,65% годовых, говорится в комментарии аналитиков инвестиционного банка "Синара" Александра Афонина и Эльдара Карова.

23 сентября "Селектел" проведет сбор заявок на облигации серии 001Р-06R со сроком обращения 2,5 года и объемом 4 млрд рублей, сообщается в пресс-релизе эмитента. Купонный период - месяц. Ориентир по купону - не выше 16,50% (YTM - 17,81%). Размещение запланировано на 26 сентября.

"Заявленный ориентир по купону по состоянию на 19 сентября соответствует спреду к ОФЗ в 380 б. п., - отмечают эксперты. - Бумаги с рейтингами АА- и А+ сейчас торгуются со спредами к ОФЗ около 200-240 б. п. и 270-290 б. п. соответственно. Заявленные по новому выпуску ориентиры соответствуют спреду в 380 б. п. при индикативной дюрации 2,05 года, что оставляет запас для снижения купона в ходе сбора заявок минимум на 100 б. п. до справедливого, по нашей оценке, уровня в 15,50% (YTM - 16,65%)".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.