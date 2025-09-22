"БКС МИ" подтверждает позитивную оценку перспектив сектора недвижимости в 4К25

"БКС Мир инвестиций" подтверждает в целом позитивную оценку перспектив сектора недвижимости РФ в 4 квартале 2025 года, сообщается в стратегии инвесткомпании на следующий квартал.

"Мы сохраняем "позитивный" взгляд на сектор после выхода преимущественно нейтральных финансовых результатов застройщиков за I полугодие 2025 года, - пишут аналитики. - Мы также учли наши новые макроэкономические прогнозы, особенно начало цикла смягчения денежно-кредитной политики и обсуждение расширения программ льготной ипотеки. Мы сдержанно смотрим на акции сектора на фоне высоких процентных ставок. Тем не менее застройщики являются ключевыми бенефициарами на рынке при снижении ставки ЦБ, что отразится на котировках компаний".

У экспертов "БКС МИ" "позитивный" взгляд на "ГК ПИК" и ГК "Самолет", "нейтральный" - на "ЛСР" и "негативный" - на "Эталон".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.