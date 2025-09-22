.
.
СЕГОДНЯ:
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / ИСПРАВЛЕНО: "Финам" открыл идею "шорта" во фьючерсе на акции Whoosh
22 сентября 2025 года 17:16
ИСПРАВЛЕНО: "Финам" открыл идею "шорта" во фьючерсе на акции Whoosh
"Финам" открыл торговую идею "Шорт во фьючерсе на акции Whoosh (WUSH-12.25) с целью 913 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 14,7%, стоп-приказ: 1555 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании. Аналитики отмечают, что компания столкнулась со сложным полугодием: выручка упала на 14,7% из-за плохой погоды, сбоев интернета и снижения потребительской активности. Чистый убыток составил 1,89 млрд руб., а долговая нагрузка выросла до 2,99х EBITDA. Основные проблемы - завышенные ожидания спроса, рост затрат на обслуживание флота и инфраструктуру. "С технической точки зрения цена движется в рамках нисходящего тренда, а объемы торгов подтверждают выход продавцов на первый план, - указывают эксперты. - Сформирован "медвежий" паттерн "нисходящий клин", который завершился пробоем ключевого уровня поддержки. При объеме позиции в 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 1555 руб. риск на портфель составит 3,17%". Whoosh - российский оператор кикшеринга. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
Ключевые слова: РОССИЯ-WHOOSH-ФЬЮЧЕРСЫ/АКЦИИ-ИНВЕСТИДЕЯ-2
22 сентября 2025 года 19:40
