ИСПРАВЛЕНО: "Финам" открыл идею "шорта" во фьючерсе на акции Whoosh

"Финам" открыл торговую идею "Шорт во фьючерсе на акции Whoosh (WUSH-12.25) с целью 913 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 14,7%, стоп-приказ: 1555 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Аналитики отмечают, что компания столкнулась со сложным полугодием: выручка упала на 14,7% из-за плохой погоды, сбоев интернета и снижения потребительской активности. Чистый убыток составил 1,89 млрд руб., а долговая нагрузка выросла до 2,99х EBITDA. Основные проблемы - завышенные ожидания спроса, рост затрат на обслуживание флота и инфраструктуру.

"С технической точки зрения цена движется в рамках нисходящего тренда, а объемы торгов подтверждают выход продавцов на первый план, - указывают эксперты. - Сформирован "медвежий" паттерн "нисходящий клин", который завершился пробоем ключевого уровня поддержки. При объеме позиции в 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 1555 руб. риск на портфель составит 3,17%".

Whoosh - российский оператор кикшеринга.

