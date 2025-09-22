"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Ningbo Deye Technology с целевой ценой RMB 90,7 на горизонте 12 месяцев, что соответствует потенциалу роста на 29,4% с текущих уровней, сообщается в материале аналитика инвесткомпании Сергея Кауфмана.

"Ningbo Deye Technology является примером компании, которая сочетает улучшение финансовых результатов, выплату стабильно растущих дивидендов и финансовую устойчивость, - отмечает эксперт. - На наш взгляд, за счет развития солнечной энергетики в Китае и развитых странах спрос на инвертеры и системы накопления энергии в обозримом будущем продолжит увеличиваться, что поддержит динамику финансовых результатов Ningbo Deye. При этом мультипликаторы у компании остаются умеренными относительно прогнозных темпов роста финансовых результатов, в связи с чем у нас позитивный взгляд на акции Ningbo Deye".

Ningbo Deye Technology - крупный китайский производитель решений в области возобновляемой энергетики и климатической техники.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.