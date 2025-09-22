Курс рубля пока может остаться в диапазоне 11,55-11,85 руб./юань - банк "Санкт-Петербург"

Курс валютной пары юань/рубль пока может остаться в диапазоне 11,55-11,85 рубля за юань в связи с фактором налогового периода, однако национальная валюта сохраняет потенциал к ослаблению, считают аналитики банка "Санкт-Петербург".

Котировки нефти марки Brent в целом пока могут двигаться вблизи $66-68 за баррель, но новый виток геополитического напряжения способен вновь поддержать их рост, говорится в комментарии экспертов.

