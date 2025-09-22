"БКС МИ" сохраняет позитивную оценку акций Самолета

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет позитивную оценку перспектив акций ГК "Самолет" и целевую цену на уровне 1900 руб. за штуку, что предполагает потенциал роста на 73%, сообщается в комментарии аналитиков Артема Перминова и Андрея Шарова.

"Самолет" продал земельный участок в центре Санкт-Петербурга группе компаний "ПСК". Стоимость сделки оценивается в 5,5 млрд руб. Размер не слишком высокий относительно чистого корпоративного долга компании (4,3%), но аналитики считают, что при частых таких сделках "Самолет" может заметно улучшить долговую нагрузку. Это уже вторая продажа актива за неделю.

"Продажа участков связана с желанием "Самолета" снизить корпоративную долговую нагрузку за счет реализации части своего портфеля, что мы оцениваем позитивно при высоких ставках и снижении маржинальности, - пишут Перминов и Шаров. - Сохраняет позитивный взгляд на компанию. Ожидаем продолжение цикла снижения ключевой ставки. Это позволит вернуть бизнесу маржинальность и спрос. Также это снизит и давление на прибыль из-за высокой долговой нагрузки. До конца года мы можем увидеть новые сделки по продаже земельных участков. Бумага торгуется по P/E на уровне 3,7х на 2026 г. против среднеисторического 8х".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.