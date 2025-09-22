Рубль утром немного дешевеет в паре с юанем, несмотря на укрепляющуюся нефть

Москва. 22 сентября. Китайский юань незначительно подрастает на Московской бирже утром в понедельник; рубль немного слабеет, несмотря на умеренный рост цен на рынке нефти.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,712 руб. (+1,2 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 0,06 коп. выше уровня действующего официального курса.

Рубль, вероятно, продемонстрирует попытки восстановления на этой неделе, что будет способствовать отступлению курса валютной пары юань/рубль к нижней границе диапазона 11,5-12 руб./юань, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ (MOEX: PSKB) Богдан Зварич.

Важным фактором для рубля может стать подготовка экспортеров к пику налоговых выплат, приходящемуся на 29 сентября, отмечает эксперт. Это будет способствовать росту предложения иностранной валюты на рынке с ростом продаж ближе к концу недели, что окажет поддержку рублю. Плюс к этому, говорится в комментарии Зварича, инвесторы могут обратить внимание на публикацию данных по недельной инфляции.

"При этом с точки зрения факторов спроса и предложения мы не видим поводов для отступления и закрепления китайской валюты ниже 11,5 руб. Более того, до конца осени ожидаем ослабления национальной валюты с закреплением юаня в районе 12 руб.", - пишет аналитик ПСБ.

Цены на нефть повышаются утром в понедельник после снижения по итогам трех сессий подряд.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:05 мск поднимается на 0,72%, до $67,14 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) дорожают на 0,75%, до $63,14 за баррель.

Поддержку ценам на нефть оказывают опасения эскалации напряженности в Восточной Европе и на Ближнем Востоке, а также ожидания ужесточения санкций на поставки российской нефти.

Между тем данные нефтесервисной компании Baker Hughes показали, что за минувшую неделю число действующих нефтяных буровых установок в США увеличилось на две и достигло 418 единиц. Число газовых буровых не изменилось и составило 118 единиц.