Рынку акций РФ недостает внутренних драйверов движения - "Велес Капитал"

Российскому рынку акций все еще недостает внутренних драйверов для движения, говорится в комментарии аналитика инвестиционной компании "Велес Капитал" Елены Кожуховой.

"Внешний фон утром понедельника можно назвать умеренно позитивным. Настроения за рубежом преимущественно оптимистичны, а цены на нефть пытаются восстановиться от локальных минимумов. Российскому рынку, однако, все еще недостает внутренних драйверов движения, - пишет эксперт. - Он настроен на продолжение нисходящего движения в условиях отсутствия веских поводов для роста и ожиданий согласования 19-го пакета антироссийских санкций ЕС в конце текущей недели. Умеренно жесткая позиция ЦБ РФ также не позволяет рынку черпать позитив от надежд на активное снижение ключевой ставки".

