Индекс RGBI, вероятно, продолжит снижение до 115-116 пунктов на текущей неделе - ПСБ

Индекс RGBI, вероятно, продолжит снижение до 115-116 пунктов на текущей неделе, полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрий Грицкевич.

"Инвесторы продолжили переоценивать скорость снижения ключевой ставки после ужесточения риторики Центробанка на заседании в прошлую пятницу; особое волнение вызывают параметры бюджета и возможные изменения в налоговой политике - индекс RGBI за неделю потерял около 2 пунктов, достигнув уровня 117 пунктов", - отмечает эксперт в комментарии.

По мнению Грицкевича, наблюдаемое снижение котировок ОФЗ в четверг-пятницу выглядело эмоциональным - данные по снижению инфляционных ожиданий в сентябре были полностью проигнорированы. Аналитик не исключает срабатывания стоп-приказов после эйфории августа-сентября, когда индекс достигал 121-122 пунктов. Данный фактор по инерции на этой неделе может увести индекс к 115-116 пунктов (в зависимости от объемов закрываемых позиций).

"В целом конец сентября и октябрь будут напряженными для рынка госбумаг - параметры бюджеты будут опубликованы в конце этого месяца; а на опорном заседании 24 октября регулятор представит свой обновленный прогноз (в т.ч. по средней ключевой ставке), что определит настроения инвесторов, как минимум, до конца года, - прогнозирует стратег банка. - Среднесрочный взгляд на рынок мы не меняем - по итогам года по-прежнему ждем ставку 15%, что позволит индексу RGBI отыграть часть потерь наблюдаемой коррекции".

