Индекс Мосбиржи будет бороться за удержание 2700п в понедельник - ПСБ

Российский рынок акций будет бороться за удержание уровня 2700 пунктов по индексу Мосбиржи на торгах в понедельник, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгений Локтюхов.

"Как минимум в первой половине дня индекс Мосбиржи может остаться под давлением: учитывая отсутствие сильных поддерживающих новостных триггеров, ждем отката в район 2700-2720 пунктов, выступающий в текущем году значимым для рынка уровнем, - пишет эксперт в комментарии. - Ввиду локальной перепроданности рассчитываем на отскок от этой зоны. Устойчивость его, правда, под вопросом: на ближайшие перспективы рынка смотрим осторожно, сильных поводов для возврата в зону 2800+ пунктов пока не видим".

