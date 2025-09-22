Торговый диапазон по паре рубль/доллар составит 82-85 руб./$1 в ближайшие дни - банк "Русский Стандарт"

Торговый диапазон по паре рубль/доллар, скорее всего, составит в ближайшие дни 82-85 руб./$1, по паре рубль/евро - 97-100 руб./EUR1, говорится в комментарии директора департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максима Тимошенко.

"В центре внимания - активное обсуждение начала поэтапного внедрения в оборот цифрового рубля в России и первая заработная плата, выплаченная в таком формате, - отмечает эксперт. - Рубль продолжает во многом зависеть от экспортно-импортного баланса, а также риторики российского регулятора по ДКП и ключевой ставки".

Несмотря на снижение ставки на 100 б.п. на последнем заседании ЦБ, регулятор, на взгляд Тимошенко, дал рынку достаточно жесткий сигнал, поэтому этот фактор поддержки рубля остается в силе, пусть и крепкий рубль не в интересах бюджета.

В фокусе мировых рынков, по мнению аналитика, остается снижение ставки ФРС, в том числе, и на фоне выхода данных по числу первичных обращений за пособиями по безработице в США, которые показали снижение до четырехлетних минимумов.

