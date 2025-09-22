Рынок акций РФ пока может оставаться под давлением - "Цифра брокер"

Российский фондовый рынок может оставаться под давлением в ближайшие одну-две недели, считают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер".

"Переоценка ожиданий относительно дальнейшей траектории ключевой ставки провоцирует повышение доходности облигаций, что неблагоприятно отражается на динамике фондовых индексов. На этом фоне рынок акций может оставаться под давлением до тех пор, пока не станут известны параметры бюджета на следующий год, - указывают эксперты в комментарии. - Банк России не сомневается в дезинфляционном эффекте бюджета текущего года, тем не менее масштаб такого эффекта еще предстоит оценить. Таким образом, рынок акций может оставаться под давлением в ближайшую неделю-две, в то время как потенциал восстановления сдерживается уровнем 2854 пункта по индексу Мосбиржи, где проходит 50-дневное скользящее среднее".

