Рубль, вероятно, покажет попытки укрепления к юаню на текущей неделе - ПСБ

Рубль, вероятно, продемонстрирует попытки восстановления на текущей неделе, что будет способствовать отступлению курса валютной пары юань/рубль к нижней границе диапазона 11,5-12 рублей за юань, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич.

Важным фактором для рубля может стать подготовка экспортеров к пику налоговых выплат, приходящемуся на 29 сентября, отмечает эксперт. Это будет способствовать росту предложения иностранной валюты на рынке с ростом продаж ближе к концу недели, что окажет поддержку рублю. Плюс к этому, говорится в комментарии Зварича, инвесторы могут обратить внимание на публикацию данных по недельной инфляции.

"При этом с точки зрения факторов спроса и предложения мы не видим поводов для отступления и закрепления китайской валюты ниже 11,5 рублей. Более того, до конца осени ожидаем ослабления национальной валюты с закреплением юаня в районе 12 рублей", - пишет аналитик ПСБ.

