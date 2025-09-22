Индексы США выросли до рекордов

Американские фондовые индексы обновили исторические максимумы по итогам торгов в пятницу. Фондовые индексы Азии растут в понедельник, за исключением Гонконга. Цены на нефть повышаются в понедльник утром, Brent торгуется у $67,2 за баррель.

Поддержку рынкам продолжало оказывать принятое в среду решение Федеральной резервной системы (ФРС) о снижении процентных ставок на 25 базисных пунктов.

При этом ФРС целесообразно снизить ставки еще на 50 б.п. до конца текущего года, чтобы поддержать рынок труда, считает президент Федерального резервного банка (ФРБ) Миннеаполиса Нил Кашкари. По его словам, риск существенного ускорения инфляции в стране из-за ее импортных пошлин невелик, а риск резкого роста безработицы оправдывает меры по поддержке рынка труда.

В пятницу инвесторы также следили за телефонной беседой американского президента Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина.

"Мы добились успехов по многим важным вопросам, включая торговлю, фентанил, необходимость завершить войну между Россией и Украиной, одобрение соглашения по TikTok", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

Си Цзиньпин в разговоре с Трампом призвал не подрывать торговые отношения между странами, вводя ограничения в одностороннем порядке, передает Global Times. "США следует воздерживаться от односторонних торговых ограничений, чтобы не наносить ущерб результатам многочисленных раундов консультаций между сторонами", - приводит издание слова китайского лидера.

Также он напомнил о позиции Пекина по соглашению о продаже американского подразделения TikTok: итоги переговоров должны учитывать интересы обеих сторон, не нарушать законы и нормы КНР, соответствовать рыночным правилам.

Рыночная стоимость FedEx Corp. (SPB: FDX) поднялась на 2,3% по итогам торгов. Одна из крупнейших в мире транспортно-логистических компаний в первом квартале 2026 финансового года увеличила чистую прибыль и выручку, а также вновь дала годовой прогноз на фоне снижения неопределенности вокруг импортных пошлин.

Котировки бумаг Tesla (SPB: TSLA) выросли на 2,2%, до $426,07 за штуку. Baird улучшила рекомендацию по ним до "покупать" с "держать" и повысила прогнозную цену на 71% - до $548.

Цена акций Apple Inc. (SPB: AAPL) увеличилась на 3,2% и достигла $245,5 за штуку после начала продаж iPhone 17 и повышения прогнозной стоимости бумаг инвестбанком JPMorgan до $280 с $255 с сохранением рейтинга "выше рынка".

Бумаги чипмейкера Intel Corp. (SPB: INTC), подскочившие в четверг почти на 23% на новостях о вложении в него $5 млрд конкурирующей Nvidia, подешевели на 3,2%.

Капитализация Nvidia, сообщившей также о намерении инвестировать 2 млрд фунтов стерлингов ($2,71 млрд) в развитие британских ИИ-стартапов, повысилась на 0,2%.

Котировки акций медиакомпании Warner Bros. Discovery поднялись на 3,4%, до $19,3 за штуку, после сообщения CNBC со ссылкой на источники о том, что Paramount Skydance в рамках готовящегося предложения о покупке может оценить ее в $22-24 за акцию.

Lennar Corp. сократила рыночную стоимость на 4,2%. Одна из крупнейших строительных компаний США в третьем квартале 2025 фингода снизила чистую прибыль и выручку, при этом выручка оказалась хуже прогнозов рынка.

Цена акций Ford Motor (SPB: F) уменьшилась на 1% после новостей об отзыве 101,944 тыс. автомобилей Taurus в Штатах из-за дефекта, который может привести к отслоению молдинга дверей во время движения.

Dow Jones Industrial Average повысился на 0,37% и составил 46315,27 пункта.

Standard & Poor''s 500 увеличился на 0,49% - до 6664,36 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 0,72% и составил 22631,48 пункта.

Все три индекса завершили сессию на рекордных отметках.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник демонстрируют подъем, исключением выступает только рынок акций Гонконга.

Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:37 мск увеличилось на 1,1%.

В число лидеров роста входят акции технологических компаний, включая Lasertec (+10,5%), Socionext Inc. (+8,2%), Sumco Corp. (+7,9%), Taiyo Yuden (+9,1%), Advantest (+3,2%) и Tokyo Electron (+4,1%).

Цена бумаг крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing повысилась на 1,8%, производителя цветных металлов Sumitomo Metal Mining - на 2,4%, автомобильных Nissan Motor и Toyota Motor - на 1,9% и 1,5% соответственно, производителя потребительской электроники Sony - на 2,1%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:36 мск поднялся на 0,1%, тогда как гонконгский Hang Seng потерял 0,9%.

Народный банк Китая в понедельник сохранил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3% годовых, на 5 лет - 3,5%. Обе ставки остаются на текущем уровне (минимальном в истории) четвертый месяц подряд. Аналитики также не ожидали их изменения, отмечет Trading Economics.

На Гонконгской фондовой бирже дешевеют акции таких компаний, как Meituan (SPB: 3690) - на 3,2%, Techtronic Industries - на 4,3%, JD.com Inc. (SPB: JD) и Anta Sports Products - на 2,7%, Netease Inc. (SPB: NTES) - на 1,5%, Tencent (SPB: 700) - на 0,4%, Li Auto (SPB: LI) - на 1,5%.

Стоимость BYD опустилась на 2,8% на новости о том, что инвестиционная компания американского миллиардера Уоррена Баффета Berkshire Hathaway (SPB: BRK.B) Inc. продала все принадлежавшие ему бумаги китайского автопроизводителя.

В то же время котировки акций представителей полупроводниковой отрасли Sunny Optical Technology Group и Semiconductor Manufacturing International Corp. выросли на 6,9% и 5,3% соответственно, Baidu Inc. (SPB: BIDU) - на 4,3%, Chow Tai Fook Jewellery Group - на 2,2%, Lenovo - на 0,6%.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:33 мск поднялся на 0,6%.

Котировки акций крупнейшего мирового производителя полупроводниковой продукции и смартфонов Samsung Electronics увеличились на 4,6%. По сообщениям корейских СМИ, чип Samsung HBM3E недавно прошел квалификационные испытания Nvidia и может использоваться для обучения ИИ, что стало настоящим прорывом для корейской компании.

Стоимость автомобильной Hyundai Motor повысилась на 1,6%, авиаперевозчика Korean Air Lines - на 0,7%.

Между тем бумаги чипмейкера SK Hynix подешевели на 1%, сталелитейной Posco - на 1,6%.

Австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,4%.

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto увеличилась на 1,1% и 2,2%.

Цены на нефть повышаются утром в понедельник после снижения по итогам трех сессий подряд.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:05 мск поднимается на $0,47 (0,7%), до $67,15 за баррель. В пятницу контракт подешевел на $0,76 (1,1%), до $66,68 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) дорожают на $0,42 (0,67%), до $63,1 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов опустилась на $0,89 (1,4%), до $62,68 за баррель. Срок обращения октябрьских фьючерсов истекает с закрытием рынка в понедельник. Более активно торгуемые контракты на ноябрь торгуются с повышением на $0,41 (0,66%), по $62,81 за баррель.

Поддержку ценам на нефть оказывают опасения эскалации напряженности в Восточной Европе и на Ближнем Востоке, а также ожидания ужесточения санкций на поставки российской нефти.

Президент США Дональд Трамп в субботу очередной раз призвал европейские страны прекратить покупать нефть у России, а также пообещал нарастить добычу нефти в США, что позволит снизить ее рыночную стоимость. По его словам, даже незначительное удешевление приведет к прекращению украинского конфликта.

На прошлой неделе Еврокомиссия утвердила 19-й пакет санкций ЕС в отношении России, включающий ограничения в отношении российской нефти.

В воскресенье Трамп заявил, что готов оказать поддержку Польше и странам Балтии, если со стороны России последуют действия, нацеленные на эскалацию, сообщают американские СМИ.

19 сентября генеральный штаб сил обороны Эстонии утверждал, что три российских истребителя нарушили воздушное пространство республики. Минобороны РФ заявило, что российские МиГ-31 совершили плановый перелет из Карелии в Калининградскую область, который был выполнен согласно международным правилам, нарушения воздушного пространства Эстонии не было. Ранее в сентябре власти Польши заявили, что сбили над своей территории несколько БПЛА. По утверждению польской стороны, дроны были российскими.

В воскресенье Канада, Великобритания и Австралия официально объявили о признании палестинского государства. В МИД Израиля указали, что "категорически отвергают одностороннее признание Палестины со стороны Великобритании и других стран". "Это заявление не служит миру, а, напротив, дестабилизирует еще больше ситуацию в регионе", - отметили в ведомстве.

Между тем данные нефтесервисной компании Baker Hughes показали, что за минувшую неделю число действующих нефтяных буровых установок в США увеличилось на две и достигло 418 единиц. Число газовых буровых не изменилось и составило 118 единиц.