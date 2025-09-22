.
Мнения аналитиков
Дефляция в РФ в августе составила 0,4%
Снижение потребительских цен в августе составило 0,4% после повышения на 0,57% в июле, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция замедлилась до 8,14% с 8,79% месяцем ранее. Снижение цен в августе оказалось сильнее прогнозов аналитиков, ожидавших дефляцию на уровне 0,17%
 
В РФ готовят правила безопасности для искусственного интеллекта
До конца 2025 г. Федеральная служба по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) планирует представить проект стандарта по безопасной разработке систем искусственного интеллекта (ИИ) в дополнение к стандарту по безопасной разработке программного...
 
Крупные банки расширяют прямые платежи за рубеж в инвалюте
Крупнейшие российские банки запускают новые варианты для проведения трансграничных платежей в иностранных валютах, включая доллар. Например, прямые расчеты по внешнеэкономической деятельности для бизнеса возобновили в Совкомбанке. Об этом...
 
Банкиры выступают против вывода на биржу своих ЦФА
Банки возражают против выпуска цифровых свидетельств на ЦФА, поскольку не хотят, чтобы Московская биржа выступала и их эмитентом, и площадкой, на которой они размещаются. По словам источника "Коммерсанта", банки хотят оставить за Московской биржей...
 
22 сентября 2025 года 09:12

Индексы США выросли до рекордов

Американские фондовые индексы обновили исторические максимумы по итогам торгов в пятницу. Фондовые индексы Азии растут в понедельник, за исключением Гонконга. Цены на нефть повышаются в понедльник утром, Brent торгуется у $67,2 за баррель.

Американские фондовые индексы обновили исторические максимумы по итогам торгов в пятницу.

Поддержку рынкам продолжало оказывать принятое в среду решение Федеральной резервной системы (ФРС) о снижении процентных ставок на 25 базисных пунктов.

При этом ФРС целесообразно снизить ставки еще на 50 б.п. до конца текущего года, чтобы поддержать рынок труда, считает президент Федерального резервного банка (ФРБ) Миннеаполиса Нил Кашкари. По его словам, риск существенного ускорения инфляции в стране из-за ее импортных пошлин невелик, а риск резкого роста безработицы оправдывает меры по поддержке рынка труда.

В пятницу инвесторы также следили за телефонной беседой американского президента Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина.

"Мы добились успехов по многим важным вопросам, включая торговлю, фентанил, необходимость завершить войну между Россией и Украиной, одобрение соглашения по TikTok", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

Си Цзиньпин в разговоре с Трампом призвал не подрывать торговые отношения между странами, вводя ограничения в одностороннем порядке, передает Global Times. "США следует воздерживаться от односторонних торговых ограничений, чтобы не наносить ущерб результатам многочисленных раундов консультаций между сторонами", - приводит издание слова китайского лидера.

Также он напомнил о позиции Пекина по соглашению о продаже американского подразделения TikTok: итоги переговоров должны учитывать интересы обеих сторон, не нарушать законы и нормы КНР, соответствовать рыночным правилам.

Рыночная стоимость FedEx Corp. (SPB: FDX) поднялась на 2,3% по итогам торгов. Одна из крупнейших в мире транспортно-логистических компаний в первом квартале 2026 финансового года увеличила чистую прибыль и выручку, а также вновь дала годовой прогноз на фоне снижения неопределенности вокруг импортных пошлин.

Котировки бумаг Tesla (SPB: TSLA) выросли на 2,2%, до $426,07 за штуку. Baird улучшила рекомендацию по ним до "покупать" с "держать" и повысила прогнозную цену на 71% - до $548.

Цена акций Apple Inc. (SPB: AAPL) увеличилась на 3,2% и достигла $245,5 за штуку после начала продаж iPhone 17 и повышения прогнозной стоимости бумаг инвестбанком JPMorgan до $280 с $255 с сохранением рейтинга "выше рынка".

Бумаги чипмейкера Intel Corp. (SPB: INTC), подскочившие в четверг почти на 23% на новостях о вложении в него $5 млрд конкурирующей Nvidia, подешевели на 3,2%.

Капитализация Nvidia, сообщившей также о намерении инвестировать 2 млрд фунтов стерлингов ($2,71 млрд) в развитие британских ИИ-стартапов, повысилась на 0,2%.

Котировки акций медиакомпании Warner Bros. Discovery поднялись на 3,4%, до $19,3 за штуку, после сообщения CNBC со ссылкой на источники о том, что Paramount Skydance в рамках готовящегося предложения о покупке может оценить ее в $22-24 за акцию.

Lennar Corp. сократила рыночную стоимость на 4,2%. Одна из крупнейших строительных компаний США в третьем квартале 2025 фингода снизила чистую прибыль и выручку, при этом выручка оказалась хуже прогнозов рынка.

Цена акций Ford Motor (SPB: F) уменьшилась на 1% после новостей об отзыве 101,944 тыс. автомобилей Taurus в Штатах из-за дефекта, который может привести к отслоению молдинга дверей во время движения.

Dow Jones Industrial Average повысился на 0,37% и составил 46315,27 пункта.

Standard & Poor''s 500 увеличился на 0,49% - до 6664,36 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 0,72% и составил 22631,48 пункта.

Все три индекса завершили сессию на рекордных отметках.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник демонстрируют подъем, исключением выступает только рынок акций Гонконга.

Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:37 мск увеличилось на 1,1%.

В число лидеров роста входят акции технологических компаний, включая Lasertec (+10,5%), Socionext Inc. (+8,2%), Sumco Corp. (+7,9%), Taiyo Yuden (+9,1%), Advantest (+3,2%) и Tokyo Electron (+4,1%).

Цена бумаг крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing повысилась на 1,8%, производителя цветных металлов Sumitomo Metal Mining - на 2,4%, автомобильных Nissan Motor и Toyota Motor - на 1,9% и 1,5% соответственно, производителя потребительской электроники Sony - на 2,1%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:36 мск поднялся на 0,1%, тогда как гонконгский Hang Seng потерял 0,9%.

Народный банк Китая в понедельник сохранил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3% годовых, на 5 лет - 3,5%. Обе ставки остаются на текущем уровне (минимальном в истории) четвертый месяц подряд. Аналитики также не ожидали их изменения, отмечет Trading Economics.

На Гонконгской фондовой бирже дешевеют акции таких компаний, как Meituan (SPB: 3690) - на 3,2%, Techtronic Industries - на 4,3%, JD.com Inc. (SPB: JD) и Anta Sports Products - на 2,7%, Netease Inc. (SPB: NTES) - на 1,5%, Tencent (SPB: 700) - на 0,4%, Li Auto (SPB: LI) - на 1,5%.

Стоимость BYD опустилась на 2,8% на новости о том, что инвестиционная компания американского миллиардера Уоррена Баффета Berkshire Hathaway (SPB: BRK.B) Inc. продала все принадлежавшие ему бумаги китайского автопроизводителя.

В то же время котировки акций представителей полупроводниковой отрасли Sunny Optical Technology Group и Semiconductor Manufacturing International Corp. выросли на 6,9% и 5,3% соответственно, Baidu Inc. (SPB: BIDU) - на 4,3%, Chow Tai Fook Jewellery Group - на 2,2%, Lenovo - на 0,6%.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:33 мск поднялся на 0,6%.

Котировки акций крупнейшего мирового производителя полупроводниковой продукции и смартфонов Samsung Electronics увеличились на 4,6%. По сообщениям корейских СМИ, чип Samsung HBM3E недавно прошел квалификационные испытания Nvidia и может использоваться для обучения ИИ, что стало настоящим прорывом для корейской компании.

Стоимость автомобильной Hyundai Motor повысилась на 1,6%, авиаперевозчика Korean Air Lines - на 0,7%.

Между тем бумаги чипмейкера SK Hynix подешевели на 1%, сталелитейной Posco - на 1,6%.

Австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,4%.

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto увеличилась на 1,1% и 2,2%.

Цены на нефть повышаются утром в понедельник после снижения по итогам трех сессий подряд.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:05 мск поднимается на $0,47 (0,7%), до $67,15 за баррель. В пятницу контракт подешевел на $0,76 (1,1%), до $66,68 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) дорожают на $0,42 (0,67%), до $63,1 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов опустилась на $0,89 (1,4%), до $62,68 за баррель. Срок обращения октябрьских фьючерсов истекает с закрытием рынка в понедельник. Более активно торгуемые контракты на ноябрь торгуются с повышением на $0,41 (0,66%), по $62,81 за баррель.

Поддержку ценам на нефть оказывают опасения эскалации напряженности в Восточной Европе и на Ближнем Востоке, а также ожидания ужесточения санкций на поставки российской нефти.

Президент США Дональд Трамп в субботу очередной раз призвал европейские страны прекратить покупать нефть у России, а также пообещал нарастить добычу нефти в США, что позволит снизить ее рыночную стоимость. По его словам, даже незначительное удешевление приведет к прекращению украинского конфликта.

На прошлой неделе Еврокомиссия утвердила 19-й пакет санкций ЕС в отношении России, включающий ограничения в отношении российской нефти.

В воскресенье Трамп заявил, что готов оказать поддержку Польше и странам Балтии, если со стороны России последуют действия, нацеленные на эскалацию, сообщают американские СМИ.

19 сентября генеральный штаб сил обороны Эстонии утверждал, что три российских истребителя нарушили воздушное пространство республики. Минобороны РФ заявило, что российские МиГ-31 совершили плановый перелет из Карелии в Калининградскую область, который был выполнен согласно международным правилам, нарушения воздушного пространства Эстонии не было. Ранее в сентябре власти Польши заявили, что сбили над своей территории несколько БПЛА. По утверждению польской стороны, дроны были российскими.

В воскресенье Канада, Великобритания и Австралия официально объявили о признании палестинского государства. В МИД Израиля указали, что "категорически отвергают одностороннее признание Палестины со стороны Великобритании и других стран". "Это заявление не служит миру, а, напротив, дестабилизирует еще больше ситуацию в регионе", - отметили в ведомстве.

Между тем данные нефтесервисной компании Baker Hughes показали, что за минувшую неделю число действующих нефтяных буровых установок в США увеличилось на две и достигло 418 единиц. Число газовых буровых не изменилось и составило 118 единиц.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


22 сентября 2025 года 19:40
Рынок акций РФ вечером отыграл часть дневных потерь, индекс МосБиржи отскочил выше 2740п
Москва. 22 сентября. Рынок акций РФ вечером в понедельник смог отыграть за счет закрытия игроками коротких позиций большую часть дневных потерь, понесенных на фоне сохраняющейся геополитической напряженности, объявления Евросоюзом о новых антироссийских санкциях, а также слабости нефти (фьючерс на Brent просел к $66,5 за баррель). Индекс МосБиржи на фоне ослабления рубля отскочил выше 2740 пунктов после падения днем в район 2700 пунктов (минимум с 14 июля).    читать дальше
22 сентября 2025 года 19:16
Рубль в понедельник чуть опустился в паре с юанем на фоне умеренно дешевеющей нефти
Москва. 22 сентября. Китайский юань немного подрос на Московской бирже по итогам торгов в понедельник, рубль опустился на фоне дешевеющей нефти и санкционных новостей. На прошлой неделе Еврокомиссия утвердила 19-й пакет санкций ЕС в отношении России, включающий ограничения в отношении российских банков и нефти.    читать дальше
22 сентября 2025 года 18:02
"БКС МИ" сохраняет негативную оценку акций NVIDIA и Intel
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет негативную оценку перспектив котировок акций NVIDIA Corp. и Intel Corp., сообщается в материале аналитиков. Компании объявили о заключении стратегического партнерства и инвестициях. NVIDIA инвестирует $5 млрд в приобретение 4% акций Intel по цене $23,28 за...    читать дальше
22 сентября 2025 года 17:38
Индекс Мосбиржи, вероятно, будет торговаться в диапазоне 2700-2900п до конца сентября - Freedom Finance Global
Индекс Мосбиржи, вероятно, будет торговаться в рамках диапазона 2700-2900 пунктов до конца текущего месяца, считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Динамика рынка в первой половине торговой сессии понедельника могла быть связана с геополитикой, в том числе, отмечает...    читать дальше
22 сентября 2025 года 17:16
ИСПРАВЛЕНО: "Финам" открыл идею "шорта" во фьючерсе на акции Whoosh
"Финам" открыл торговую идею "Шорт во фьючерсе на акции Whoosh (WUSH-12.25) с целью 913 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 14,7%, стоп-приказ: 1555 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании. Аналитики...    читать дальше
22 сентября 2025 года 17:01
Цена бумаг ФосАгро сохраняет потенциал для продолжения роста - "Велес Капитал"
Котировки бумаг "ФосАгро" сохраняют потенциал для дальнейшего роста, прогнозная стоимость составляет 8069 рублей за штуку, рекомендация - "покупать", сообщается в материале аналитика инвестиционной компании "Велес Капитал" Василия Данилова. Акции эмитента на фоне ралли мировых цен на удобрения,...    читать дальше
22 сентября 2025 года 16:39
"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций iShares U.S. Medical Devices ETF
"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций iShares U.S. Medical Devices ETF с прогнозной стоимостью на уровне $69,7 за штуку, что предполагает потенциал роста 15%, сообщается в материале ведущего аналитика отдела анализа акций Зарины Саидовой. "Тема "трамповских" тарифов в секторе...    читать дальше
22 сентября 2025 года 16:13
Цена акций Полюса технически готова к обновлению исторических пиков - "Велес Капитал"
Котировки акций ПАО "Полюс" технически в целом готовы к обновлению исторических пиков, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова. "Цена бумаг эмитента повышалась вслед за ценами на золото, которые продолжают обновлять исторические максимумы (очевидно, отыгрывая...    читать дальше
22 сентября 2025 года 15:50
"БКС МИ" понизил оценку акций Marvell до "нейтральной"
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") понизил оценку акций разработчика микрочипов Marvell Technology с "позитивной" до "нейтральной", повысив при этом прогнозную стоимость с $73 до $74 за штуку на горизонте года, сообщается в обзоре аналитика Андрея Саенко. "Позитивный тренд в полупроводниковой отрасли...    читать дальше
22 сентября 2025 года 15:30
Рубль днем дешевеет в паре с юанем на фоне перешедшей к снижению нефти
Москва. 22 сентября. Китайский юань подрастает на Московской бирже днем в понедельник, рубль опускается на фоне перешедшей к снижению нефти и санкционных новостей. На прошлой неделе Еврокомиссия утвердила 19-й пакет санкций ЕС в отношении России, включающий ограничения в отношении российских банков и нефти.    читать дальше
22 сентября 2025 года 15:25
"БКС МИ" сохраняет "негативную" оценку акций АЛРОСА
"БКС Мир инвестиций" сохраняет негативную оценку акций "АЛРОСА" с прогнозной стоимостью на уровне 46 рублей за штуку, сообщается в обзоре аналитиков. Замглавы Минфина Алексей Моисеев выразил мнение, что алмазный мировой рынок находится в структурном кризисе. Это связано со снижением спроса и...    читать дальше
22 сентября 2025 года 15:05
"Финам" понизил рейтинг акций iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF до "держать"
"Финам" понизил рейтинг акций iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF до "держать" с целевой ценой $25,3 и потенциалом роста 9,1%, сообщается в материале ведущего аналитика инвесткомпании Зарины Саидовой. "iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF за период с нашей инвестиционной идеи...    читать дальше
22 сентября 2025 года 14:48
Курс пары рубль/доллар способен закрепиться в диапазоне 80-85 руб./$1 к концу 2025г - Freedom Finance Global
Курс пары рубль/доллар способен закрепиться в диапазоне 80-85 руб./$1 к концу 2025 года, говорится в комментарии аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова. "Американская валюта в ближайшие месяцы может оставаться под давлением, особенно если статистика подтвердит постепенное замедление...    читать дальше
22 сентября 2025 года 14:31
Справедливая доходность нового выпуска бондов Селектела составляет 16,65% - инвестбанк "Синара"
Справедливая доходность нового выпуска облигаций АО "Селектел" (Selectel, провайдер IT-инфраструктуры) серии 001Р-06R составляет 16,65% годовых, говорится в комментарии аналитиков инвестиционного банка "Синара" Александра Афонина и Эльдара Карова. 23 сентября "Селектел" проведет сбор заявок на...    читать дальше
22 сентября 2025 года 14:01
S&P 500, вероятно, будет торговаться в диапазоне 6600-6700п в понедельник - Freedom Finance Global
Индекс S&P 500, вероятно, будет торговаться в диапазоне 6600-6700 пунктов в понедельник, баланс рисков на предстоящую сессию оценивается как нейтральный при умеренной волатильности, считает аналитик Freedom Finance Global Жанайдар Зулпайдар. Аналитик напоминает, что на этот понедельник...    читать дальше
