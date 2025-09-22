Цены рублевых корпбондов в понедельник могут снизиться под давлением геополитических и санкционных рисков

Москва. 22 сентября. Котировки рублевых корпоблигаций в понедельник могут умеренно снизиться под давлением геополитических и санкционных рисков из-за конфликта вокруг Украины, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила в пятницу, что ЕК в рамках 19-го пакета санкций введет запрет на транзакции в отношении банков в России и других странах, также предлагает полностью запретить транзакции с компаниями "Газпром нефть" (MOEX: SIBN) и "Роснефть" (MOEX: ROSN). Кроме того, новый пакет санкций ЕС в отношении РФ впервые будет включать ограничения в сфере криптовалют - ограничительные меры коснутся криптовалютных бирж и запретят ряд транзакций. Также будут введены "ограничения на транзакции с компаниями в особых экономических зонах", предложения ЕК предусматривают меры "против иностранных банков, использующих российские альтернативные платежные системы".

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила в пятницу, что ЕС планирует ужесточить меры по экспортному контролю компаний из России, Китая и Индии, в частности, будут введены ограничения в отношении российского экспорта нефти посредством танкерного флота.

Президент США Дональд Трамп в пятницу провел телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином и выразил мнение, что тот хочет помочь с решением украинского кризиса. "Думаю, он будет работать с нами над тем, чтобы это завершилось", - сказал он журналистам в Белом доме. Попытки украинского урегулирования Трамп назвал "очень тяжелой работой". Отвечая на просьбу журналиста прокомментировать опрос, согласно которому только 23% украинцев хотят продолжения конфликта с РФ, президент США подчеркнул, что "не осуждает" тех жителей Украины, кто устал от боевых действий.

На выходных Трамп в очередной раз призвал европейские страны прекратить покупать нефть у России, отметив, что снижение ее рыночной стоимости остановит украинский конфликт. Трамп обещал нарастить добычу нефти в США, что позволит снизить ее рыночную стоимость, и сказал, что даже незначительное удешевление приведет к прекращению украинского конфликта.

Американские фондовые индексы обновили исторические максимумы по итогам торгов в пятницу. Поддержку рынкам продолжало оказывать принятое в среду решение Федеральной резервной системы (ФРС) о снижении процентных ставок на 25 базисных пунктов. При этом ФРС целесообразно снизить ставки еще на 50 базисных пунктов до конца текущего года, чтобы поддержать рынок труда, считает президент Федерального резервного банка (ФРБ) Миннеаполиса Нил Кашкари. По его словам, риск существенного ускорения инфляции в стране из-за ее импортных пошлин невелик, а риск резкого роста безработицы оправдывает меры по поддержке рынка труда.

В пятницу инвесторы также следили за телефонной беседой американского президента Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина. "Мы добились успехов по многим важным вопросам, включая торговлю, фентанил, необходимость завершить войну между Россией и Украиной, одобрение соглашения по TikTok", - написал Трамп в соцсети Truth Social. Си Цзиньпин в разговоре с Трампом призвал не подрывать торговые отношения между странами, вводя ограничения в одностороннем порядке, передает Global Times. "США следует воздерживаться от односторонних торговых ограничений, чтобы не наносить ущерб результатам многочисленных раундов консультаций между сторонами", - приводит издание слова китайского лидера.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в понедельник демонстрируют подъем, исключением выступает только рынок акций Гонконга. Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:37 мск увеличилось на 1,1%. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:36 мск поднялся на 0,1%, тогда как гонконгский Hang Seng потерял 0,9%. Народный банк Китая в понедельник сохранил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3% годовых, на 5 лет - 3,5%. Обе ставки остаются на текущем уровне (минимальном в истории) четвертый месяц подряд. Аналитики также не ожидали их изменения. Южнокорейский индекс Kospi к 8:33 мск прибавил 0,6%. Австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,4%.

В свою очередь цены на нефть повышаются утром в понедельник после снижения по итогам трех сессий подряд. Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:05 мск поднимается на 0,57%, до $67,06 за баррель. В пятницу контракт подешевел на 1,1%, до $66,68 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи дорожают на 0,59%, до $63,05 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов опустилась на 1,4%, до $62,68 за баррель. Срок обращения октябрьских фьючерсов истекает с закрытием рынка в понедельник.

Поддержку ценам на нефть оказывают опасения эскалации напряженности в Восточной Европе и на Ближнем Востоке, а также ожидания ужесточения санкций на поставки российской нефти. В воскресенье Канада, Великобритания и Австралия официально объявили о признании палестинского государства. В МИД Израиля указали, что "категорически отвергают одностороннее признание Палестины со стороны Великобритании и других стран". "Это заявление не служит миру, а напротив, дестабилизирует еще больше ситуацию в регионе", - отметили в ведомстве.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в пятницу выросла в 2,2 раза относительно предыдущего торгового дня и оказалась замено выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Мосбирже составил 28,301 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 11,809 млрд рублей. При этом котировки корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 19 сентября снизился всего на 0,01% и составил 117,78 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,02%, поднявшись до 1160,72 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "РЖД-001P-03R" (+0,71%), "АФК Система-1Р-11" (+0,6%) и "Транснефть-001Р-13" (+0,34%), а в лидерах снижения - облигации "Почта России БО-002P-03" (-1%), "РЖД-28" (-0,48%) и "Сбербанк-001Р-SBER25" (-0,23%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "ДОМ.РФ" увеличило объем размещения облигаций серии 002P-07 с плавающими купонами с 20 млрд рублей до 35 млрд рублей. Сбор заявок на флоатер прошел 19 сентября. Финальный ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ был установлен на уровне 80 базисных пунктов. Срок обращения займа - 1,5 года, предусмотрена оферта через полгода (182 дня). Купоны полугодовые, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения "ключевая ставка Банка России + надбавка". Техразмещение запланировано на 23 сентября. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения тестирования.

ООО "Байсэл" 23 сентября начнет размещение облигаций серии 001P-03 со сроком обращения 3,7 года (1365 дней) объемом 250 млн рублей. Ставка квартальных купонов установлена на уровне 23% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация: по 30% от номинала будет погашено в даты окончания 13-14-го купонов, еще 40% номинала - в дату завершения 15-го купона, а также call-опционы в даты окончания 4-го и 8-го купонов.

ГК "Агроэко", один из ведущих производителей свинины в РФ, установила финальный ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ 3-летних облигаций серии БО-001Р-01 объемом 3 млрд рублей на уровне 250 базисных пунктов. По выпуску будут выплачиваться квартальные плавающие купоны, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки Банка России, + спред. По займу предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет выплачено в даты окончания 9-12-го купонов. Сбор заявок на выпуск прошел 19 сентября. Техразмещение запланировано на 24 сентября. Выпуск предназначен только для квалифицированных инвесторов, он также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

ООО "Миррико" установило финальный ориентир ставки купона 3-летних облигаций серии БО-П05 объемом 435 млн рублей на уровне 22,5% годовых. Ориентиру соответствует доходность к досрочному погашению в размере 24,97% годовых. По выпуску предусмотрен сall-опцион в дату окончания 18-го купонного периода (через 1,5 года обращения). Сбор заявок на выпуск прошел 19 сентября. Техразмещение запланировано на 25 сентября. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста N6.

ООО "Икс 5 (MOEX: X5) (MOEX: FIVE) Финанс" 22 сентября с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на 10-летние облигации серии 003Р-14 с офертой через 3 года объемом 15 млрд рублей. По выпуску будут выплачиваться переменные ежемесячные купоны, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки Банка России, + спред. Ориентир спреда - не более 125 базисных пунктов. Установленный в ходе букбилдинга спред будет действовать для 1-36-го купонов до оферты. Техразмещение запланировано на 24 сентября. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста N8, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

Акционерный банк "Россия" 22 сентября с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на выпуск годовых облигаций серии 001P-01 с плавающим купоном. Купоны по выпуску ежемесячные, с привязкой к ключевой ставке ЦБ. По выпуску будут предусмотрены call-опционы в даты окончания 3-го, 6-го и 9-го купонных периодов. Заем будет размещаться в рамках программы облигаций банка серии 001Р объемом 100 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации могут размещаться на срок до 10 лет. В настоящее время в обращении нет выпусков облигаций банка.

АФК "Система" (MOEX: AFKS) повысила ориентир ставки фиксированных купонов планируемых 4-летних облигаций серии 002Р-04 до не выше 17% годовых с не выше 16% годовых. Новому ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 18,39% годовых. У этого выпуска - амортизационная структура, она предусматривает погашение по 12,5% от номинала в даты восьми купонных платежей, начиная с 27-го купона. В результате индикативная дюрация составит около 2,4 года. Компания 24 сентября с 11:00 до 16:00 мск проведет сбор заявок на облигации с фиксированным купоном и флоатер планируемым суммарным объемом 10 млрд рублей. Ориентир спреда к ключевой ставке по 2-летнему выпуску 002Р-05 по-прежнему составляет не выше 350 базисных пунктов. Техразмещение выпусков запланировано на 26 сентября. Выпуски доступны для приобретения неквалифицированным инвесторам (флоатер - при условии прохождения теста), соответствуют требованиям по включению в ломбардный список ЦБ и по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.