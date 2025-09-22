Рынок акций РФ может продолжить снижение в ближайшее время - "ВТБ Моя Аналитика"

Российский рынок акций может продолжить снижение в ближайшее время, считают аналитики телеграм-канала "ВТБ Моя Аналитика".

"Полагаем, что цены на нефть будут под давлением в ближайшие месяцы. Также все больше шансов на то, что на заседании в октябре Банк России возьмет паузу в снижении ключевой ставки, сославшись на то, что бюджетная политика оказалась не такой дезинфляционной, как предполагалось ранее", - пишут эксперты в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.